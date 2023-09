Sur la sellette au Paris SG, un milieu de terrain devrait accompagner Marco Verratti dans la liste des partants. Sa prochaine destination se précise.

Mercato PSG : Al Ahli SC tient un accord pour l'arrivée de Julian Draxler

Une page va se tourner au Paris-Saint-Germain. Marco Verratti et Julian Draxler sont proches de quitter le club de la capitale. Le premier, présent depuis 2012 dans l'effectif, est en passe de rejoindre Al-Arabi SC au Qatar. Un accord a été trouvé pour son transfert, qui devrait être officiel dans les prochains jours. Un indice avait déjà été donné par Luis Enrique, le joueur n'étant pas présent parmi ceux retenus pour la Ligue des Champions.

Le second, lui, était également pressenti pour s'engager avec un club qatari. Cependant, son identité n'avait pas encore filtré. Dans un article paru ce samedi, L'Équipe révèle que Julian Draxler va signer à Al Ahli SC. Depuis quelques heures, le PSG aurait trouvé un accord pour son futur contrat. Le milieu de terrain allemand apprécie aussi l'idée de découvrir la première division qatarienne. Le montant de l'opération n'a pas été révélé, comme pour le cas Marco Verratti. Les détails seront sans doute donnés lors de l'officialisation. Le quotidien sportif a livré ses estimations dans un précédent article.

Le PSG apporte son soutien au Maroc après le violent séisme

Cette journée n'est pas comme les autres pour le Maroc, victime d'un violent séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter. Il a sévi dans la région de Marrakech et ses alentours. Le bilan s'alourdit d’heure en heure, avec déjà plus de 800 morts et plusieurs centaines de blessés selon Foot Mercato. Afin d'apporter leur soutien, certains clubs de football ont posté un message sur leurs réseaux sociaux. « Depuis le FC Barcelone, nous exprimons toute notre solidarité et notre force aux victimes du tremblement de terre qui a touché le Maroc » peut-on lire sur le compte X officiel du FC Barcelone.

Le PSG a également tenu à s'adresser au peuple marocain, endeuillé ce samedi : « Toute la famille du Paris Saint-Germain est aux côtés de nos amis marocains suite au terrible tremblement de terre. Toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nos pensées sont avec vous » peut-on lire sur X. L'OM, le LOSC, le Stade de Reims et bien d'autres clubs français ont aussi envoyé un message de soutien. Le football passe au second plan.