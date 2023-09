Le Wrexham AFC, propriété de Ryan Reynolds, vient de réaliser un super coup. Un ancien attaquant de l'OM a signé au sein du club anglais.

Mercato OM : Steven Fletcher rebondit au Wrexham AFC, club de Ryan Reynolds

Si l'effectif de l'OM change de visage au fil des années, ses anciens joueurs changent également de club. C'est le cas de Steven Fletcher, passé par le club phocéen lors de la saison 2015-2016. À l'époque, il avait été prêté sans option d'achat par Sunderland, aujourd'hui en EFL Championship. Pour son unique exercice en France, il aura été l'auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 12 matchs de Ligue 1.

Son passage n'a donc pas été très marquant pour les supporters marseillais. Depuis cette aventure, Fletcher avait rebondi au Sheffield Wednesday pendant 4 ans (2016-2020), avant de rejoindre Stoke City (2020-2022) puis Dundee United le 7 juillet 2022. Désormais âgé de 36 ans, l'international écossais s'est offert un dernier challenge ce samedi. Il a signé en faveur du Wrexham AFC (4ème division anglaise), propriété des acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Une saison morose à l'OM

Comme mentionné précédemment, Steven Fletcher avait joué une saison à l'Olympique de Marseille. À cette période, le club traversait une mauvaise passe, étant loin des compétitions européennes. Symbole des mauvais résultats : les Phocéens ont changé trois fois d'entraîneur. Marcelo Bielsa était sur le banc jusqu'au 8 août 2015, avant de démissionner au profit de Franck Passi. Celui-ci, qui assurait seulement l'intérim, a ensuite cédé sa place à Michel le 19 août 2015. Le coach espagnol n'a jamais réussi à apporter sa patte à l'équipe, et sera évincé le 19 avril 2016. Franck Passi terminera alors la saison avec une 13ème place.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, Fletcher aurait pu permettre à l'OM de gagner quelques places. Et donc, plus d'argent. Le club phocéen pouvait terminer neuvième sous la présidence de Vincent Labrune. Opposé à Troyes, il devait simplement gagner en terre auboise. Une formalité quand on sait que l'ESTAC était assurée de terminer dernière de l'élite. Seulement, les Phocéens ont été accrochés (1-1) en raison d'un penalty manqué par l'attaquant écossais, en fin de rencontre. L'OM version Pablo Longoria paraissait inimaginable à cette période.