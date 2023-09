Alors que Laurent Blanc est sous la menace d'une éviction de son poste d'entraîneur, une icône de l'OM est pistée pour prendre place sur le banc de l'OL.

Mercato OL : Lyon accélère pour la succession de Laurent Blanc

Laurent Blanc sera-t-il sur le banc de l'OL pour la réception du Havre dimanche prochain ? Rien n'est moins sûr. Confronté à des résultats plus que délicats sur le plan comptable avec un seul point pris sur 12 possibles, et une terrible 18e place, l'entraîneur des Gones est plus que jamais menacé. Si ce dernier avait abordé le match face au PSG (4-1) de manière un peu plus sereine, après une discussion positive avec John Textor, la tendance s'est complètement inversée suite à la correction subie au Groupama Stadium.

Désormais, Laurent Blanc est sur la sellette, et les dirigeants lyonnais s'activent en coulisse pour lui trouver un remplaçant. Ces derniers jours, plusieurs noms assez prestigieux comme celui de Graham Potter ou encore Julen Lopetegui ont circulé, mais les deux hommes n'ont pas donné suite aux avances de l'OL. De ce fait, John Textor aurait jeté son dévolu sur une icône de l'OM.

John Textor a discuté avec Habib Beye

C'est une piste pour le moins surprenante qu'a activé John Textor. Après avoir essuyé deux refus, l'investisseur américain a tenté le coup pour faire venir Habib Beye sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Véritable icône de l'OM avec pas moins de 173 matchs disputés sous le maillot phocéen, l'ancien défenseur est actuellement sur le banc du Red Star, où ses résultats sont globalement satisfaisants.

D'après les informations de L'Équipe, les deux hommes se sont déjà entretenus, mais les propriétaires du club de National, qui connaissent bien John Textor, n'ont pas autorisé ce dernier à entamer des négociations avec Habib Beye. Cette piste ne devrait donc pas aller plus loin, et l'OL va devoir continuer de creuser pour remplaçer Laurent Blanc avant le début de la 5e journée de Ligue 1 prévue le week-end prochain.