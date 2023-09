Durant ce mercato estival, l’OM a enregistré l’arrivée de neuf nouvelles recrues et l’une d'entre elles connaît une adaptation très réussie.

Mercato OM : Renan Lodi, une adaptation rapide à Marseille

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a réalisé un mercato estival très ambitieux avec l’arrivée de neuf nouvelles recrues. Renan Lodi fait notamment partie de cette vague d’arrivées. Recruté en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant de 13 millions d'euros, le latéral brésilien de 25 ans s'est rapidement imposé comme l'un des éléments clés de l'équipe phocéenne.

Positionné à gauche de la défense, Renan Lodi a impressionné dès ses premiers pas sous le maillot de l'OM. Sa polyvalence et sa capacité à combiner les tâches défensives et offensives ont fait de lui un atout majeur pour l'équipe marseillaise. Ses performances constantes lui ont même valu un retour en équipe nationale du Brésil. D’ailleurs, l’international brésilien a livré une belle prestation lors de la victoire de sa sélection nationale face à la Bolivie (5-1) ce samedi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Il confirme ainsi ses débuts prometteurs avec l’OM.

Renan Lodi peut prétendre au titre de taulier de l'Olympique de Marseille

Ayant déjà acquis une expérience du plus haut niveau sous la direction de Diego Simeone à l'Atlético Madrid, Renan Lodi apportera sans doute une qualité de jeu essentielle à l'équipe marseillaise. Florent Germain, journaliste spécialisé dans le football, estime d’ailleurs que l'international brésilien a le potentiel nécessaire pour devenir l'un des piliers discret, mais extrêmement fiable de l'OM.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il retrouve ses qualités de l’Atlético Madrid. Il avait vécu une année compliquée en Angleterre, à Nottingham Forest. Au poste de latéral gauche de l’OM, on a connu quelques drames. Je le trouve fiable, régulier, avec une qualité de centre impeccable. On a là un joueur à 100 % de ses capacités. C’est donc un atout considérable. Il peut prétendre au titre de taulier », a déclaré le journaliste sur RMC Sport. L'OM et son entraîneur Marcelino espèrent que Renan Lodi continuera à exceller dans son rôle de latéral gauche et contribuera à renforcer l'équipe pour la suite de sa saison.