En difficulté sur ce début de saison, l'ASSE s'apprête à affronter le SM Caen samedi prochain. À quelques jours du match, un grand retour a été annoncé.

ASSE : Boubacar Fall de retour à l'entraînement

Bonne nouvelle pour Laurent Batlles et l'AS Saint-Etienne à cinq jours du déplacement à Caen pour la 6e journée de Ligue 2. Blessé depuis plus de 6 mois suite à une grave blessure au genou, Boubacar Fall a fait son grand retour ce lundi à la séance collective, comme l'indique le club via un communiqué diffusé sur son site internet. "Ce matin, les Verts ont retrouvé Boubacar Fall ! Tout sourire, le portier stéphanois a prit part à la séance collective, six mois après sa blessure au genou. Bon retour Bouba !"

En mars dernier, lors d'une séance d'entraînement, le portier sénégalais a été gravement touché au niveau du ménisque. Après avoir passé des examens, le verdict était tombé. Une intervention chirurgicale était obligatoire, et le joueur a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison.

Seulement un match disputé avec l'ASSE pour Boubacar Fall

Si le retour de Boubacar Fall permet à Laurent Batlles d'avoir une solution supplémentaire pour suppléer Gautier Larsonneur, l'inexpérience du gardien sénégalais devrait l'obliger à faire appel à Étienne Green s'il devait être amené à remplacer son gardien numéro 1. Arrivé dans le Forez en janvier 2021, Boubacar Fall n'a disputé qu'un seul match sous le maillot stéphanois, et manque très nettement d'expérience.

Le gardien de 22 ans va donc devoir travailler durant les prochains mois pour espérer marquer des points auprès de son entraîneur, et avoir l'espoir de grapiller du temps de jeu en Coupe de France ou en match amical.