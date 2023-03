ASSE : Une figure de Sainté monte au créneau pour Etienne Green

Publié par Enzo Vidy le 06 mars 2023 à 14:54

Joueur de l'ASSE durant 13 ans, Jessy Moulin monte au créneau concernant le traitement subi par Etienne Green à Saint-Etienne.

Pur produit du centre de formation de l'ASSE, Etienne Green vit une période assez délicate dans le Forez. Considéré comme le futur grand gardien de Saint-Etienne, il a d'abord conquis le coeur des supporters stéphanois à l'occasion de ses premières apparitions lors de la saison 2020-2021.

L'an dernier, le jeune portier anglais connaitre une saison en dent de scie, mais restera performant lorsqu'il est titularisé dans les buts de l'ASSE. Malgré la descente en Ligue 2 à l'issue de l'exercice 2021-2022, Etienne Green reste le gardien numéro 1 des Verts, et obtient la confiance de Laurent Batlles.

Cependant, à l'image de son équipe, il va vivre un début de saison cauchemardesque, avec deux expulsions en 15 jours, et va être relégué sur le banc. Derrière, il verra Gautier Larsonneur arrivé lors du mercato hivernal, et Etienne Green ne retrouvera pas sa place de titulaire.

ASSE : Jessy Moulin prend la défense d'Etienne Green

S'il n'a pas joué énormement de matches avec l'ASSE, Jessy Moulin reste une figure emblématique du club stéphanois. Récemment passé dans une émission intitulée Génération Foot sur Instagram, le gardien de 37 ans est revenu sur la situation que traverse actuellement Etienne Green à l'ASSE :

"J'ai des fois l'impression que la situation du club était dû à Etienne Green mais Etienne a subi aussi le fait que l'équipe était moins bien. C'est assez souvent comme ça pour un gardien. Lorsqu'il y a dix frappes cadrées par match, c'est difficile de faire Jésus tout le temps. Tout le monde a pu apercevoir de très belles qualités chez Etienne qui est en plus un garçon très bien élevé, respectueux, bosseur, humble. Je suis persuadé qu'il va rebondir et c'est en tout cas tout le mal que je lui souhaite." Des mots forts qui devraient faire le plus grand bien à Etienne Green.