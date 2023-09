À peine le mercato estival terminé, une recrue de Luis Enrique pourrait déjà faire ses valises dans quelques mois. En manque de temps de jeu, elle veut aller voir ailleurs.

Mercato PSG : Arnau Tenas déjà en danger au Paris SG ?

Arrivé librement en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas se trouve déjà en difficulté au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Attiré pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, tout en espérant mieux rapidement, le gardien de but espagnol doit désormais faire face à la rude concurrence de Keylor Navas. Annoncé sur le départ cet été, l’international costaricien de 36 ans a finalement pris la résolution d’honorer sa dernière année de contrat avec les Rouge et Bleu. D’après les informations du compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, Arnau Tenas se serait vu signifier par Luis Campos et Luis Enrique qu’il serait numéro dans la hiérarchie des gardiens de but parisien. Un scénario imprévu dont ne voudrait pas le portier de 22 ans.

Arnau Tenas prêt à quitter le PSG dès cet hiver ?

En effet, selon le quotidien catalan Sport, Arnau Tenas réfléchirait déjà à un départ du Paris Saint-Germain. Toutefois, le portier du PSG ne serait pas intéressé par la destination qatarienne. Sur le point d’accueillir Marco Verratti, et probablement Julian Draxler, le Qatar tenterait également de récupérer Tenas dans le cadre d’un prêt. Mais le natif de Vic ne serait pas enchanté par cette perspective. Par contre, si Tenas ne semble pas vouloir s’exiler au Qatar dans les prochains jours, il pourrait changer d’avis en janvier, à en croire Sport. Désireux de s'aguerrir pour évoluer au plus haut niveau, l’ancien protégé de Xavi Simons pourrait rapidement prendre la décision d’aller murir sous d’autres cieux.