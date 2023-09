Après s'être séparé de Laurent Blanc, l'Olympique Lyonnais a été séduit par Gennaro Gattuso. Le club rhodanien a des raisons de croire à son arrivée.

Mercato OL : Gennaro Gattuso à Lyon, signature imminente

C'est la fin de l'ère Laurent Blanc. Après avoir traîné son spleen devant de nombreux micros, le champion du monde 1998 a été démis de ses fonctions d'entraîneur par l'Olympique Lyonnais. Sa dernière séance d'entraînement avec les pros a été confiée au trio Vulliez-Bréchet-Anderson, d'après un communiqué du club. Celui-ci doit assurer l'intérim en attendant le successeur de « Lolo Blanc ».

Parmi les noms cités pour le remplacer, on retrouve Habib Beye et Gennaro Gattuso. Mais c'est finalement l'Italien qui aurait été retenu par John Textor, le président de l'OL d'après Skysport Italia. Son profil correspondrait le plus à ses attentes, fort d'une grande expérience en tant que joueur mais aussi entraîneur. Sans club depuis son départ du Valence CF, avec qui il jouait le maintien, Gennaro Gattuso est désormais en discussion avancée avec Lyon. Il resterait quelques détails à régler pour son arrivée.

Un transfert permis grâce à Laurent Blanc

Bon dernier de Ligue 1 après 4 journées, l'Olympique Lyonnais est dans une période noire. Et ce n'est pas Laurent Blanc, son ex-entraîneur qui rassurait sur sa situation. Interrogé sur les mauvais résultats de l'équipe, l'ancien défenseur central ne semblait pas avoir de solutions... si ce n'est de laisser sa place à un autre.

Malgré tout, il avait changé de ton avant la réception du PSG : « Je suis content de la semaine, je le répète, tout a été mieux que les semaines précédentes. Il ne faut surtout pas avoir peur de jouer ce match-là » livrait-il en conférence de presse. Des propos qui n'ont pas permis à l'équipe de remonter la pente. Bien au contraire. Avec une lourde défaite 1-4, les Gones ont coupé la tête de leur entraîneur. Reste à savoir si Gennaro Gattuso aurait les épaules pour redonner vie à Lyon.