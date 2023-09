Sur la sellette depuis plusieurs jours, Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL. Il a été démis de ses fonctions vendredi soir.

Mercato OL : Laurent Blanc et Lyon, c'est fini !

Moins d'un an après son arrivée dans un contexte difficile, Laurent Blanc fait déjà ses bagages. Auteur d'un début de saison catastrophique avec l'OL, l'entraîneur français ne pousuivra pas son aventure dans le Rhône, comme l'annonce L'Équipe ce lundi. Le quotidien sportif explique que les dirigeants lyonnais ont informé Laurent Blanc de sa mise à pied dès vendredi soir, malgré un contrat valable jusqu'en juin 2024.

En attendant de trouver un successeur, Jean-François Vulliez va assurer l'intérim, et diriger l'entraînement de ce lundi, à six jours du match face au Havre au Groupama Stadium. Depuis plusieurs jours déjà, la mise à pied de Laurent Blanc sonnait comme une évidence, et la probabilité de le voir sur le banc de l'Olympique Lyonnais au retour de la trêve est devenu illusoire au fil des jours.

L'OL travaille pour le remplacer rapidement

John Textor est conscient de la situation sportive alarmante de l'OL. L'investisseur américain ne veut pas perdre de temps, et cherche un entraîneur pour redonner une stabilité à son équipe. Après avoir essuyé plusieurs refus, le propriétaire du club rhodanien étudie la piste menant à Gennaro Gattuso, libre de tout contrat depuis son départ de Valence en janvier dernier, et qui fait office de favori.

L'objectif est d'avoir le nouveau coach pour le prochain match de championnat, prévu dimanche soir à Décines. Il reste donc six jours aux dirigeants lyonnais pour boucler ce dossier et permettre aux joueurs de préparer au mieux cette rencontre capitale face au Havrais, qui risque de se dérouler dans un climat tendu avec les supporters lyonnais.