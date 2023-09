Après le match amical perdu contre le FC Sion (2-0), l'ASSE pourrait se passer de trois cadres. Le tout, pour une raison assez étonnante.

ASSE : Gautier Larsonneur, Mathieu Cafaro et Anthony Briançon en escapade nocturne

C'est ce qui s'appelle se tirer une balle dans le pied. Quinzième de Ligue 2 après 5 journées, l'AS Saint-Étienne pourrait continuer de s'enfoncer dans les prochains jours. Après le match amical perdu contre Sion (2-0), le club forézien a vu trois de ses joueurs en escapade nocturne. Leur virée a été diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui a énervé la direction selon PeupleVert.

Les joueurs concernés sont au nombre de trois : Gautier Larsonneur, Mathieu Cafaro et Anthony Briançon. Les deux derniers sont censés avoir des gênes musculaires. Mathieu Cafaro se plaignait de ses côtes depuis le match contre Quevilly-Rouen, tandis qu'Anthony Briançon était touché à une cuisse. Difficile, pour le président stéphanois Jean-François Soucasse, de digérer lorsque les deux joueurs ont été aperçus en ville puis en discothèque à Saint-Étienne.

Une réunion organisée lundi pour d'éventuelles sanctions

Les répercussions peuvent être terribles. Compte tenu du contexte de l'évènement, la direction a décidé d'organiser une réunion lundi pour discuter avec les trois joueurs, toujours d'après PeupleVert. D'éventuelles sanctions peuvent tomber, comme une suspension contre le SM Caen, prochain adversaire des Verts. Mathieu Cafaro et Anthony Briançon semblent plus en danger que Gautier Larsonneur, pas blessé et non retenu contre le FC Sion.

Le média local ajoute que pour le moment, il est difficile de connaître les résultats de cet entretien. Laurent Batlles, le coach forézien, espère sans doute une issue positive pour les trois joueurs. L'ASSE aura besoin de tous ses cadres pour affronter Caen au stade Michel d'Ornano. Les Normands recevront les Verts samedi, pour le compte de la 6ème journée de Ligue 2.