Cinq jours avant le match OM-Toulouse prévu ce dimanche au stade Vélodrome, Marcelino enregistre un renfort de taille au milieu de terrain.

OM : Une excellente nouvelle tombe pour Marcelino avant Toulouse

Après un début de saison décevant, marqué par une triste élimination en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille profite des deux semaines de trêve internationale pour se remettre la tête à l’endroit. L’entraîneur Marcelino saisit cette occasion pour faire des modifications nécessaires et corriger les problèmes rencontrés lors des journées précédentes.

Le technicien espagnol devra surtout trouver des solutions afin redresser la barre et entamer une série de victoires lors des prochaines échéances. D’ailleurs, les coéquipiers de Valentin Rongier se préparent pour leur prochain défi en championnat. L’OM accueille ce dimanche soir Toulouse FC dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre à domicile, Marcelino pourra compter sur un atout de taille dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia est de retour à l'entraînement collectif.

Geoffrey Kondogbia de retour à l'entraînement

Touché au genou gauche lors du match nul contre le FC Metz (2-2), le milieu de terrain franco-centrafricain devait manquer environ six semaines de compétition. Mais le joueur de 30 ans semble avoir récupéré plus rapidement que prévu. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent Geoffrey Kondogbia s'entraînant à la Commanderie aux côtés de ses coéquipiers. Son retour anticipé est une excellente nouvelle pour Marcelino et son équipe.

En revanche, l'OM enregistre déjà un premier forfait pour le match contre Toulouse. Ismaïla Sarr, qui s'est blessé avec la sélection du Sénégal pendant la trêve internationale, sera indisponible pendant deux semaines. Cette absence est un coup dur pour Marcelino qui devra rapidement trouver une solution pour le remplacer. En attendant, le retour de Geoffrey Kondogbia offre un regain d'espoir en vue de permettre à l’OM de retrouver une dynamique positive et de reprendre sa marche en avant en Ligue 1.