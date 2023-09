Après Boubacar Fall, revenu lundi à l'entraînement collectif, l'ASSE de Laurent Batlles enregistre un nouveau retour avant le déplacement à Caen.

ASSE : Mathis Amougou a repris la course

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'AS Saint-Etienne et Laurent Batlles, à quelques jours du déplacement à Caen. Blessé à la cheville une semaine avant la reprise du championnat, le jeune Mathis Amougou n'a pas pu confirmer les espoirs placés en lui suite à sa préparation estivale plus que convaincante.

Mais lundi, le joueur a communiqué via ses réseaux sociaux, en publiant une story dans laquelle on constate qu'il a repris la course. Son retour à l'entraînement collectif ne devrait plus tarder désormais. S'il ne devrait pas apparaître de façon immédiate dans le groupe professionnel comme l'indique Peuple-Vert ce mardi, Laurent Batlles pourrait faire appel à lui en cours de saison pour renforcer son milieu de terrain, et apporter de la fraîcheur et de la jeunesse dans son effectif.

Le choc face à Caen se rapproche

Laurent Batlles le sait, le déplacement à Caen est sans doute le match de la dernière chance pour espérer rester sur le banc de l'ASSE lors des prochaines semaines. Après un nouveau début de saison délicat sur le plan comptable, les dirigeants, qui ont clairement l'ambition de faire remonter Saint-Etienne en Ligue 1, n'ont pas la même patience que la saison dernière. Pour eux, pas question d'attendre la mi-saison pour employer les grands moyens afin de rectifier le tir. Il faut agir vite, et une défaite à Michel-d'Ornano mettrait sans doute fin au contrat de Laurent Batlles.

L'enjeu est immense pour les Stéphanois, et le défi s'annonce corsé. Caen est leader du championnat avec la co-meilleure attaque et la deuxième défense de Ligue 2. Dans un stade en fusion, l'ASSE devrait réaliser le match parfait pour sauver la peau de son entraîneur.