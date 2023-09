Suite aux allégations portées à l'encontre d'Antony, Manchester United recherche un ailier et envisage de recruter un ancien flop du LOSC.

Manchester United : Antony écarté, Jadon Sancho au clash avec Erik ten Hag

Dimanche, Manchester United a fait le choix d'écarté du groupe, et jusqu'à nouvel ordre, Antony, après des accusations de violences conjugales. "En tant que club, nous condamnons les actes de violence et les abus. Nous reconnaissons l'importance de protéger toutes les personnes impliquées dans cette situation et reconnaissons l'impact de ces allégations ont sur les survivants d'abus", ont communiqué les Red Devils. Des messages Whatsapp publiés par la presse brésilienne ont révélé des menaces et des actes d'intimidation proférés par Antony envers son ex-petite amie, Gabriela Cavallin. De son côté, le joueur brésilien dément les faits qui lui sont reprochés.

Concernant Jadon Sancho, sa situation est loin d'être au beau fixe à Manchester United. L’international anglais a critiqué publiquement Erik ten Hag après avoir été mis en retrait du groupe face à Arsenal en début de saison. Comme cela ne suffit pas, il s'est aussi mis à dos le vestiaire en raison de son comportement nonchalant pendant les séances d’entraînement. Lundi, le joueur devait discuter avec Erik ten Hag sur son avenir à Manchester United.

Mercato : Anwar El Ghazi vers Manchester United ?

Pour compenser les absences d'Antony et de Jadon Sancho, Manchester United s'est mis en quête d'un ailier et a coché le nom d'Anwar El Ghazi, selon les informations du Daily Mail. L'attaquant, passé par le LOSC de 2017 à 2019, est libre de tout contrat depuis son départ du PSV Eindhoven. Il a quitté son pays natal après un commun accord en fin de mercato estival.

En tant qu'agent libre, il peut rejoindre à tout moment les rangs de Manchester United. Après avoir évolué à Aston Villa, puis à Everton, Anwar El Ghazi pourrait faire son grand retour en Premier League, même s'il a aussi reçu des offres en provenance d'Arabie saoudite.