Mardi, Franck Haise a révélé la liste des Lensois convoqués pour la Ligue des Champions. Dans celle-ci, on note deux absences surprenantes.

RC Lens : Stijn Spierings et Oscar Cortes absents en Ligue des Champions

Franck Haise avait plus d'un tour dans son sac. Mardi, l'entraîneur du RC Lens a révélé le nom des joueurs retenus pour la Ligue des Champions. Si tous les cadres sont présents, on peut être surpris de l'absence de deux recrues. En effet, Stijn Spierings et Oscar Cortes ne figurent pas dans la liste.

Dans le cas de l'ancien Toulousain, un départ est à l'étude. Le site LesViolets.com, spécialiste de l'actualité du Toulouse FC, avait révélé son possible retour au club lundi. Le milieu de terrain néerlandais ne serait pas contre l'idée, et rejoindrait le Téfécé en qualité de joker. L'hypothèse prend de plus en plus forme avec le choix de Franck Haise de ne pas l'appeler en C1. Pour Oscar Cortes, cela semble être un choix personnel de l'entraîneur artésien. Peu en vue en ce début de saison, il ne l'a peut-être pas convaincu lors de ses performances en Ligue 1 (un match joué) ou de ses entraînements.

Franck Haise comptera sur des joueurs formés au RC Lens

La liste est d'abord composée de 25 éléments. Parmi eux, on retrouve donc les cadres habituels à tous les postes (Samba, Machado, Medina, Danso, Samed, Sotoca, Wahi) mais aussi de belles surprises. En effet, le coach nordiste a décidé de faire confiance à des jeunes issus de la formation.

C'est le cas d'Ayanda Sishuba pour l'attaque, mais aussi de Yannick Pandor (gardien), David Pereira Da Costa et Fodé Sylla (milieu de terrain). De quoi permettre une éventuelle concurrence entre les espoirs et les titulaires indiscutables. Celle-ci pourrait être bénéfique pour la motivation du groupe, alors que les rencontres seront difficiles en Ligue des Champions. Pour rappel, le RC Lens se retrouve avec le FC Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven dans sa poule.