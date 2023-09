Depuis son arrivée à l’OM, Marcelino a introduit un système 4-4-2 qui s’avère peu efficace. Et certains de ses choix tactiques passent très mal à Marseille.

OM : Marcelino vivement critiqué pour l'utilisation d'Azzedine Ounahi

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en remplacement d’Igor Tudor, l’entraîneur Marcelino rencontre des difficultés à imposer son football à l’OM. Et si les Phocéens restent invaincus en championnat avec 2 victoires et 2 nuls en 4 rencontres, certains choix tactiques du technicien espagnol passent très mal auprès des supporters phocéens. C’est notamment le cas concernant la gestion d’Azzedine Ounahi.

Revenu d’une grosse blessure à l’orteil, le milieu de terrain suscitait de l’enthousiasme à l’OM. Mais sous les ordres de Marcelino, l’international marocain est repositionné sur le côté gauche de l’équipe. Ce repositionnement tactique semble perturber son jeu. Titulaire lors des trois premiers matchs officiels de l'OM cette saison, Azzedine Ounahi a rapidement été relégué au rang de remplaçant. Il n’est même pas rentré en jeu lors du dernier match nul de l’OM face au FC Nantes (1-1) avant la trêve internationale.

Des changements sont attendus à l'Olympique de Marseille

En revanche, en sélection nationale du Maroc, où il évolue à son poste de prédilection au milieu de terrain, Azzedine Ounahi brille et a récemment marqué le but de la victoire contre le Burkina Faso (1-0) en match amical. Ce contraste dans les performances du joueur de 23 ans en club et en équipe nationale a alors conduit de nombreux supporters marseillais à critiquer les choix tactiques de Marcelino. Ces derniers estiment que le jeune talent marocain devrait être davantage utilisé à l’OM et positionné à un poste qui lui convient mieux.

Les supporters ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et ont appelé Marcelino à reconsidérer ses choix tactiques ou à adapter le dispositif afin de tirer le meilleur parti d’Azzedine Ounahi. Ils espèrent que le jeune footballeur pourra jouer un rôle plus central dans l'équipe pour les échéances à l'avenir, ce qui pourrait contribuer à améliorer le jeu de l'OM. La composition de Marcelino pour le prochain match de l’OM face à Toulouse sera sans doute perçue comme un premier élément de réponse.