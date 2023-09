L’OM accueille ce dimanche le Toulouse FC dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. La LFP a divulgué le nom de l’arbitre de la rencontre.

OM-Toulouse : L'arbitre de la rencontre est connu

L'Olympique de Marseille réalise un début de saison de Ligue 1 décevant. Les résultats enregistrés jusqu'à présent ne reflètent pas nécessairement les ambitions du club phocéen, qui a réalisé cet été un mercato de grande envergure cet été. La preuve, la dernière sortie de l'OM avant la trêve internationale s'est soldée par un match nul 1-1 face au FC Nantes. Malgré sa supériorité numérique, à 11 contre 10 pendant 80 minutes, l'équipe phocéenne n’est pas parvenue à s’imposer face aux Canaris.

Cette contre-performance a été une source de frustration pour les supporters. L'entraîneur Marcelino a alors fait l’objet de vives critiques pour ses choix tactiques jugés peu efficaces. Il devra vite trouver la solution pour mettre en place son style de jeu à Marseille et faire progresser l'équipe cette saison. D’autant plus que les coéquipiers de Valentin Rongier ont un important défi à relever ce week-end.

François Letexier, un choix frustrant pour certains supporters

L’OM affronte Toulouse, dimanche, pour la 5e journée de Ligue 1. Cette rencontre à domicile sera l'occasion pour l'équipe de Marcelino de montrer un meilleur visage sur le terrain. En attendant, la Ligue de Football Professionell (LFP) n’a pas perdu de temps pour désigner l’arbitre de la rencontre. C’est François Letexier qui a été choisi pour officier le match OM-Toulouse. Cette décision suscite une certaine polémique sur la toile.

En effet, la désignation de François Letexier comme arbitre de la rencontre entre l’OM et Toulouse ne manque pas de provoquer des discussions parmi les supporters marseillais, sachant que leur équipe a subi de grosses erreurs d’arbitrage en début de saison. Les fans ont très mal vécu ces situations et espèrent que François Letexier sera à la hauteur de cette rencontre. Quoi qu’il en soit, l’OM devra montrer un autre visage face au TFC. Il est donc essentiel que l'équipe phocéenne trouve rapidement ses marques et parvienne à développer un jeu fluide et efficace pour atteindre ses objectifs de la saison.