Alors que l'OL cherche un nouvel entraîneur, une rumeur concernant Frank Lampard a vu le jour ces dernières heures, et une réponse est tombée.

Mercato OL : Frank Lampard à Lyon, la folle rumeur

L'Olympique Lyonnais continue de chercher désespérément son nouvel entraîneur, à quatre jours de la réception du Havre au Groupama Stadium. Depuis plus d'une semaine, plusieurs noms ont été évoqués, notamment celui de Graham Potter ou encore Oliver Glasner, mais les deux hommes n'ont pas accepté les avances rhodaniennes.

Lundi, Laurent Blanc a officiellement été remercié par sa direction, et Jean-François Vuillez, avec l'aide de Jérémy Bréchet et Sonny Anderson dirigent actuellement les séances lyonnaises en attendant que les dirigeants trouvent l'homme de la situation. Si Gennaro Gattuso tient toujours la corde, John Textor se laisse du temps pour être sûr de faire le bon choix, et mardi soir, le nom de Frank Lampard est venu agiter la toile. 90min a affirmé que l'investisseur américain était intéressé par le profil de l'ancienne gloire de Chelsea. Une rumeur qui a rapidement été éteinte.

Une information totalement infondée

La rumeur n'a pas vraiment enchanté les supporters de l'OL. Le bilan de Frank Lampard en tant qu'entraîneur avec Chelsea ou encore Everton est loin d'être glorieux, et ne semble pas avoir encore assez d'expérience pour obtenir du résultat. Toutefois, les amoureux de l'OL peuvent être rassurés, Frank Lampard ne succédera pas à Laurent Blanc.

Interpellé sur Twitter à propos de la rumeur Frank Lampard, le journaliste de L'Équipe, Hugo Guillemet a affirmé que cette information était fausse. "Non Lampard c’est faux." Le nom de l'ancien joueur des Blues n'a jamais été dans les plans de John Textor, et l'investisseur américain continue de creuser des pistes pour rapidement boucler ce dossier.