L'entraîneur de l’OM, Marcelino, devra faire face à un véritable casse-tête cet hiver. Plusieurs de ses joueurs s’absenteront en raison de la CAN 2023.

OM : Marcelino sera privé de 9 joueurs durant la CAN 2023

3e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison mitigé. L’OM reste sur un résultat décevant face au FC Nantes (1-1) avant la trêve internationale. Malgré leur supériorité numérique à 10 contre 11 pendant 80 minutes, les Phocéens ne sont pas parvenus à battre les Canaris. L’entraîneur Marcelino devra vite trouver la bonne formule pour redresser à la barre.

Le technicien espagnol aura surtout besoin de toutes ses forces vives afin d’entamer une série de victoires à l’OM en vue d’être bien placé à la mi-saison. Toutefois, Marcelino sera confronté à une vague de départs en début d’année 2024. En effet, l’Olympique de Marseille va payer un sacré dommage à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. Pas moins de 9 joueurs de l’OM devraient disputer la prochaine CAN.

Il faudra trouver des solutions pour combler leurs absences

Parmi eux, l’international congolais Chancel Mbemba manquera sans doute à la défense de l’Olympique de Marseille durant cette période. Idem dans le secteur offensif, où les Sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont quasiment assurés d’être sélectionnés et pourraient aller loin dans le tournoi avec l’équipe nationale du Sénégal. Sous le coup d’une suspension de quatre mois, Pape Gueye pourra aussi rejoindre ses compatriotes en début d’année prochaine.

Les absences probables des jeunes Camerounais François-Regis Mughe et Simon Ngapandouetnbu pourraient aussi se faire ressentir à l’OM durant la CAN. Azzedine Ounahi et Amine Harit feront probablement partie du voyage avec le Maroc. Enfin, la jeune recrue Bamo Meïté pourrait connaître sa première sélection en équipe nationale de la Côte d’Ivoire en raison de ses performances à Marseille dans les mois à venir.

Cette liste aurait même pu être plus longue, mais le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'international centrafricain Geoffrey Kondogbia sont éliminés de la compétition avec leur sélection respective. Ils ne participeront pas à la plus prestigieuse des coupes africaines. L’entraîneur de l’OM pourra donc compter sur ces deux joueurs en début d’année. En revanche, ces 9 probables départs à la CAN poseront des soucis à Marcelino au moment de composer son équipe l’hiver prochain, une période importante de la saison. L’Espagnol devra trouver des solutions pour compenser ces absences.