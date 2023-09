Alors que le mercato estival a fermé ses portes depuis peu, le RC Lens a officialisé ce mecredi une nouvelle arrivée au sein du club.

RC Lens : Un nouvel actionnaire minoritaire pour le RCL

Le RC Lens entre dans une nouvelle ère. Alors qu'il s'apprête à retrouver la Ligue des Champions, 21 ans après sa dernière apparition, le club artésien a officialisé ce mercredi l'arrivée d'un nouvel actionnaire minoritaire au sein du capital du club via un communiqué publié sur son site internet. "Pour le meilleur et pour l’avenir. Le Racing Club de Lens a le plaisir d’annoncer l’entrée de SIDE INVEST au capital du club. Une alliance locale et durable."

Société d'investissement, SIDE INVEST a été créée récemment, en juillet 2023, et a pour but de soutenir l'industrie de l'entertainment dans différents domaines, dont celui du sportif. Dans son communiqué, le RC Lens indique que cette opération a pour but de consolider la situation financière du club.

Joseph Oughourlian se réjouit de cette opération

Dans des propos accordé au site officiel du RC Lens, le président et propriétaire du club, Joseph Oughourlian s'est dit très heureux de cette signature, qui était un véritable objectif pour lui. "Plus qu’un besoin, au-delà d’une volonté, il s’agissait d’une ambition que j’ai toujours exprimée, celle de faire la place pour de nouveaux partenaires à mes côtés au club. Je parle bien de partenaires et non d’investisseurs tant nous accueillons des acteurs de confiance avec lesquels nous entretenons des liens étroits et partageons cette farouche volonté de valoriser notre territoire."

Pour son arrivée dans le capital du club, SIDE INVEST n'est pas venu les mains vides. La société d'investissement a déjà fourni une enveloppe de 20 millions d'euros.