Le Stade Rennais affronte le LOSC, samedi à 17h, pour la reprise après la trève internationale. Bruno Genesio compte des absents en attaque.

Stade Rennais-LOSC : Kalimuendo et Terrier absents

Le Stade Rennais accueille le LOSC dans son antre au Roazhon Park, samedi à 17h. 7e de Ligue 1 avec 6 points, l'équipe de Bruno Genesio compte néanmoins deux absents en attaque. L'entraîneur du SRFC a en effet confirmé la blessure longue durée d'Arnaud Kalimuendo. Touché aux ischio-jambiers avec l'Équipe de France Espoirs, lundi face à la Slovénie, il sera absent pendant plusieurs semaines.

Titulaire indiscutable depuis le début du championnat, après une première saison en demi-teinte, Arnaud Kalimuendo a notamment ouvert le score face au FC Metz le 13 août dernier, et obtenu un penalty à Lens le 20 août. Victime d'une rupture des ligaments croisés le 2 janvier dernier face à Nice, Martin Terrier n'est toujours pas dans le groupe du Stade Rennais. Il reprend progressivement et participe aux séances collectives. Bruno Genesio s'est voulu rassurant quant à son retour à la compétition, en conférence de presse ce jeudi. « Il va très bien, il n’a rien perdu. »

Une animation offensive à revoir

Avec cette nouvelle absence en attaque, Bruno Genesio n'a pas d'autres choix que de bouleverser son animation offensive pour les prochaines rencontres. La blessure d'Arnaud Kalimuendo devrait permettre à la nouvelle recrue Bertug Yildirim, d'avoir sa chance et de se montrer aux yeux de son coach et des supporters rouge et noir.

Auteur de deux buts avec la Turquie lors de la trêve internationale, il est néanmoins arrivé sur le tard à Rennes et n'a pas encore tous ses repères. L'autre solution qui s'offre à l'entraîneur du Stade Rennais est de recentrer Amine Gouiri, et placer sur le côté gauche Désiré Doué ou Ibrahim Salah.