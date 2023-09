En quête d’un entraîneur pour remplacer Christophe Galtier, le PSG s’est offert les services de Luis Enrique. Le technicien espagnol a reçu un bel hommage.

Mercato PSG : Paris entraîné par « le meilleur, Luis Enrique »

Après une saison dernière décevante, le Paris Saint-Germain a procédé à un énorme bouleversement au sein de son effectif en y incorporant du sang neuf. Si Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti ont quitté les rangs de l’équipe parisienne, le banc a également changé de main. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions d’entraîneur au profit de Luis Enrique. Un choix judicieux puisque son PSG fait rêver avec un football total.

Une révolution qui n’étonne pas l’ailier droit du Séville FC, Suso, qui a bien connu Luis Enrique en sélection espagnole. Pour l’international espagnol de 29 ans, l’actuel entraîneur du club de la capitale française est le meilleur coach qu’il a connu dans sa carrière. « Le meilleur, Luis Enrique. Je l'ai eu en équipe nationale et je pense qu'il est le meilleur que j'aie jamais eu. Le pire ? Sampaoli », a déclaré Suso dans un entretien accordé à Canal Sur Radio.

Luis Enrique veut rester longtemps au Paris SG

Au sortir de la victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain de l’Olympique Lyonnais avant la trêve internationale, Luis Enrique a fait une annonce forte sur son avenir. Arrivé cet été et sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a fait part de son souhait de rester longtemps au Paris SG. « J’ai une très grande équipe. C’est à moi de m’en occuper. On a vu que les entraîneurs précédents ne sont pas restés très longtemps et moi, je veux rester très longtemps dans ce club », indiquait Luis Enrique.

Et selon Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien, la volonté de continuer ensemble est réciproque. « Luis Enrique espère rester longtemps au PSG et ce désir est réciproque. Les dirigeants savent que la stabilité est la meilleure arme pour progresser. La référence, c’est Pep Guardiola. Il est arrivé en 2016 à Manchester City, il a construit son équipe pièce par pièce, certes avec de gros moyens », explique-t-il.