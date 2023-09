Dans une annonce qui ne manquera pas de rassurer les supporters du Stade Rennais F.C., la direction du club a confirmé la prolongation de contrat de deux de ses piliers défensifs, Warmed Omari et Arthur Theate, jusqu'en 2027.

Mercato SRFC : Warmed Omari et Arthur Theate prolongent au Stade Rennais

Warmed Omari, qui a rejoint le club en 2014 en tant que jeune du Stade Rennais, a connu une ascension fulgurante. Après avoir fait ses débuts professionnels en août 2021, le défenseur central franco-comorien a gagné la confiance de l'entraîneur grâce à ses solides performances en défense. En prolongeant son contrat avec Rennes jusqu’en juin 2027, Omari exprime son attachement au club ainsi que son envie de participer encore plus à son ascension.

Le défenseur belge Arthur Theate, arrivé pour sa part au Stade Rennais FC il y a un an, a également décidé de prolonger son aventure à Rennes. Avec 45 matchs disputés au cours de sa première saison et des performances impressionnantes, Theate est devenu une pièce maîtresse de l'équipe de Bruno Génésio. Sa décision de poursuivre l’aventure au SRFC par la prolongation de son contrat est une nouvelle de récompenser les supporters rennais qui le soutiennent depuis sa signature.

Warmed Omari, lors de sa déclaration, a exprimé son attachement à Rennes en disant : "Je suis un enfant de Rennes. Depuis mes débuts avec les pros, j’ai grandi, je suis devenu plus calme et plus mature, dans la tête et dans le jeu." Il a également évoqué son désir de contribuer aux futurs succès du club.

De son côté, Arthur Theate a souligné son bonheur à Rennes et sa confiance dans le projet du club en déclarant : "Je suis heureux à Rennes, la saison s’annonce excitante. On va tout faire pour qu’elle soit belle. J’ai envie de m’inscrire dans la durée."

Cette prolongation de Warmed Omari et Arthur Theate est une nouvelle intéressante pour les supporters du Stade Rennais F.C. Ces deux joueurs sont très appréciés du public du Roazhon Park.