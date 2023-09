Le Stade rennais FC accueillera le FC Nantes dimanche 1er jour du mois d’octobre. Pour ce déplacement des Nantais à Rennes, plusieurs restrictions viennent gâcher la fête du football.

Stade rennais : Très peu de supporters nantais autorisés à Rennes

Le derby breton sera lancé début octobre après les matchs du FC Nantes face à Clermont le 17 septembre puis sa réception du FC Lorient le 23 de ce même mois. Mais pour leur première affiche du mois prochain, c’est au Roazhon Park que devraient s’exprimer les joueurs du FCN.

Pour cette rencontre qui s’annonce mouvementée, la Préfecture de l'Ille-et-Vilaine a pris les devants par la publication de mesures restrictives pour les supporters nantais. En effet, pour ce déplacement à risque, et pour maintenir la paix dans la ville de Rennes, il a été décidé que seuls 500 supporters sont autorités à accompagner l’équipe jaune et Vert à Rennes.

La préfecture de Rennes prévient qu’il est interdit à toute personne se réclamant du titre de supporter du FC Nantes d’accéder aux autres tribunes du stade Roazhon Park. Aussi, à leur arrivée dans la ville de Rennes, un lieu de rendez-vous est fixé aux bus de supporters nantais qui seront escortés par la police jusqu’au stade.

Une nouvelle fois, les fans du FCN n’auront aucune autorisation d’accéder au centre-ville de Rennes pour éviter tout débordement. Cette restriction de la liberté des supporters du FC Nantes a pour but d’éviter les débordements qui émaillent très souvent les rencontres Stade rennais - FC Nantes.

Pour l’heure, les joueurs nantais sont concentrés sur leurs deux prochains rendez-vous face à Clermont Foot puis le second pour la réception du FC Lorient. Au classement de Ligue 1, le FCN arrive à la 15e place avec 2 matchs nuls et 2 défaites en 4 matchs. le SRFC est lui 7e avec 1 victoire et 3 matches nuls.