À quelques heures de l'ouverture de la 5e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OGC Nice au Parc des Princes, Jean-Clair Todibo annonce la couleur pour ce choc.

OGC Nice : Jean-Clair Todibo lance un avertissement au PSG

Visiblement, les hommes de Francesco Farioli sont prêts à en découdre avec le Paris Saint-Germain. Quelques jours après son coéquipier Romain Perraud, c’est au tour de Jean-Clair Todibo d’annoncer la couleur aux joueurs parisiens sur le choc à venir au Parc des Princes. Revigoré par son premier match avec l’Équipe de France, mardi soir contre l’Allemagne, le défenseur central des Aiglons assure que ses partenaires et lui arrivent dans la capitale avec l’ambition de faire un résultat.

« Le PSG est dans une bonne dynamique, mais nous aussi. On est invaincus. On aurait pu faire beaucoup mieux en termes de points, mais on sort de très bons matches. On domine notre sujet et on s'est fait rattraper sur la fin sur les deux premiers matches. On va arriver confiants », a déclaré le néo-international français de 23 ans dans une interview accordée au journal L'Équipe. Jean-Clair Todibo devra toutefois s’apprêter à contenir Kylian Mbappé puisque l’attaquant du PSG sera bien présent pour cette rencontre comme l’a assuré son entraîneur.

Kylian Mbappé disponible pour PSG-OGC Nice

En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a évoqué l’état de forme de Kylian Mbappé. Légèrement blessé avec l’Équipe de France et écarté pour le match contre l’Allemagne (1-2), l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain devrait bien tenir sa place ce soir face à l’OGC Nice. « On va l'analyser demain pour savoir ce qu'il se passe. Oui, il a été touché cette semaine. On va discuter demain pour savoir s'il sera prêt (pour Nice). Mais je pense qu'il sera prêt », a confié le technicien espagnol Luis Enrique.