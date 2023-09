À moins de 24 heures du déplacement à Caen, Laurent Batlles à dévoilé son groupe, avec deux retours confirmés dans les rangs de l'ASSE.

Caen-ASSE : Cafaro et Briançon convoqués, Monconduit absent

Il l'avait annoncé jeudi en conférence de presse, et c'est désormais officiel. Mathieu Cafaro et Anthony Briançon seront bien du voyage pour aller à Caen samedi après-midi. Les deux joueurs ont été retenus dans le groupe convoqué par Laurent Batlles. Même son de cloche pour Dylan Batubinsika. Malgré son retour tardif de sélection, le défenseur de 27 ans est opérationnel pour prendre part à la rencontre face aux Normands.

En revanche, Dylan Chambost et Ibrahima Wadji ne sont pas encore complètement remis de leur blessure, et resteront à Saint-Etienne ce week-end pour se rétablir de manière définitive. Enfin, Thomas Monconduit et Mickaël Nadé sont également absents. Le dernier cité n'a pas été convoqué par choix de son entraîneur. Laurent Batlles a tout de même à sa disposition un groupe quasiment au complet pour tenter de ramener un résultat positif de ce périlleux déplacement au stade Michel-d'Ornano.

600 supporters de l'ASSE attendus à Caen

Dans l'enceinte normande qui sera pleine à craquer, les hommes de Laurent Batlles pourront compter sur leurs fidèles supporters. Selon les informations dévoilées par Evect, 600 fans stéphanois sont attendus dans le parcage visiteurs du stade Michel-d'Ornano qui peut accueillir jusqu'à 850 supporters adverses. À noter également que la préfecture du Calvados a décidé d'utiliser des drones pour surveiller le comportement des stéphanois.

Le groupe de l'ASSE convoqué par Laurent Batlles

Gardiens : G. Larsonneur, E. Green

Défenseurs : A. Briançon, D. Appiah, D. Batubinsika, M. Cafaro, M. Bentayg, L. Pétrot

Milieux : B. Bouchouari, L. Fomba, V. Lobry, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : G. Charbonnier, K. Cissé, I. Sissoko, S. Diarra, M. Rivera