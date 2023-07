Transféré définitivement à l’ASSE en juin, Mathieu Cafaro a livré les coulisses de sa signature à Saint-Etienne, à l’issue de son prêt d’une saison.

Mercato ASSE : Mathieu Cafaro rapidement recruté par Saint-Etienne

Mathieu Cafaro (25 ans) est l’une des premières recrues estivales de l’ASSE, avec Niels Nkounkou (22 ans). Les Stéphanois ont levé l’option d’achat de ces deux joueurs en même temps. Le premier est arrivé à Saint-Etienne en juillet 2022, en provenance du Standard de Liège (Belgique), sous la forme d’un prêt d’une saison, mais avec une option d’achat. Confronté à un souci d’adaptation en début de saison, l'ailier polyvalent avait finalement retrouvé ses repères dans la deuxième partie de l’exercice dernier.

Auteur de 5 buts et 4 passes décisives, il avait remporté le prix du plus beau but de Ligue 2, lors des Trophées UNFP de la saison 2022-2023, grâce à sa superbe demi-volée contre Annecy (3-2). L’AS Saint-Etienne s’était empressée de boucler le transfert définitif de Mathieu Cafaro, grâce à ses performances pendant la phase décisive de la saison passée. Il a signé un contrat de deux ans jusqu’en 2025, trois jours après la fin du championnat, soit le 5 juin dernier.

Mathieu Cafaro : « J’étais vraiment focalisé sur Saint-Etienne »

Dans des propos confiés au quotidien Le Progrès, le piston de l’ASSE a justifié son choix. « J’étais vraiment focalisé sur Saint-Étienne, même si c’est le club qui avait la main dans le dossier. Je n’avais pas d’autres idées, c’était très clair dans ma tête », a-t-il expliqué. Mathieu Cafaro avoue avoir été marqué par les supporters stéphanois, en plus de l’histoire du club ligérien dans le football français. « Le club, le public, la ferveur… Je me dis que si on fait une belle saison, je peux vivre quelque chose d’unique », a-t-il indiqué pour justifier son choix de s’inscrire dans la durée à Saint-Etienne.