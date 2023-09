En plus des compos Rennes-Lille, Foot-sur7 vous révèle les dessous des chiffres et une statistique qui détruit l'avant match du Stade Rennais.

Ce que disent les chiffres du Stade Rennais - LOSC

Les chiffres d’avant match Stade Rennais - LOSC ne sont pas bons pour les bretons. Historiquement, Rennes n’a pas une bonne réussite face aux lillois sur ses 8 derniers matchs. En effet, une statistique est venue briser le moral des troupes Bretilliennes, disant qu’elles ne ressortent jamais victorieuses de leur choc avec les Lillois depuis mai 2019.

En effet, depuis le 24 mai de l’année 2019, le Stade Rennais FC n’a plus crié victoire lors de ses 8 matchs contre les lillois. Rennes reste sur 4 matchs nuls et 4 défaites. La bonne nouvelle pour les rennais est qu’ils restent sur une bonne série de 8 matchs sans défaite. Ils totalisent 5 victoires et 3 matchs nuls, ce qui laissent supposer qu’ils pourraient au moins arracher le match du nul ce soir face au Dogues, si les chiffres se vérifient.

Du côté lillois, le secteur offensif fait parler de lui. Les hommes de Paulo Fonseca ont inscrit une dizaine de buts lors de leurs 7 derniers matchs. Ils marquent au moins 1 buts lors de leurs 7e derniers matchs. Ce qui est cependant moins glorieux, c’est que Lille n’a remporté aucun de ses 7 derniers matchs du championnat français.

Les compos Stade Rennais - Lille OSC :

Rennes : Mandanda, Assignon, Omari, Theate, Truffert, Matic Santamaria, Bourigeaud, Le Feu, D. Doué, Gouri

Lille : L. Chevalier, B. Diakité, S. Umtiti, L Yoro, Ismaïly, B. André, A. Gomes, Y. Yazici, R. Cabella, I. Cavaleiro, J. David.