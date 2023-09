Particulièrement actif durant le dernier mercato estival, le PSG a recruté douze nouveaux joueurs, mais le club a commis une énorme erreur dans ses choix.

Mercato PSG : Le Paris SG regrette d’avoir prêté Xavi Simons

Éblouissant en Eredivisie sous le maillot du PSV Eindhoven, club avec lequel il a notamment remporter la Coupe et la Supercoupe des Pays-Bas, Xavi Simons a été rapatrié par le Paris Saint-Germain, qui a activé sa clause de rachat de 6 millions d'euros. Prêté dans la foulée au RB Leipzig pour avoir du temps de jeu afin de continuer sur sa progression, le milieu milieu offensif de 20 ans fait déjà grosse impression en Bundesliga et a même égalisé le record d'Erling Haaland avec 3 buts et 4 passes décisives lors des 4 premières rencontres de Bundesliga.

Des performances qui donnent des regrets au PSG. En effet, d’après les renseignements du compte spécialisé PSGInside_Actus, « le club s’en veut de l’avoir prêté. Luis Enrique était certain que le joueur aurait pu se faire une place dans l’équipe. » En effet, l’entraîneur parisien estime qu’avec le départ de Marco Verratti et l’autorisation accordée à Kang-In Lee pour aller participer aux Jeux Asiatiques du 23 septembre au 8 octobre prochain avec la Corée du Sud, le jeune international néerlandais aurait été utile pour la créativité au milieu de terrain. Son retour serait donc déjà programmé chez les Rouge et Bleu.

Le PSG répond à Leipzig pour Xavi Simons

Prêté jusqu'au terme de la saison par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons impressionne Marco Rose. À tel point que l’entraîneur du RB Leipzig espère que le feu follet hollandais poursuivra son aventure au-delà de la période de sa cession provisoire. « C’est un footballeur doué. Nous l’espérons évidemment. Il prend plaisir à courir après le ballon et à aller au duel, il dégage une énergie énorme avec et sans le ballon. Il faut le laisser se développer sereinement dans un nouveau championnat », a reconnu le manager allemand au micro de Kicker.

Mais selon le journaliste Fabrizio Romano, les décideurs parisiens ont d’ores et déjà prévu de rapatrier Xavi Simons à la fin de la saison en cours. « Début de saison impressionnant pour Xavi Simons en prêt au RB Leipzig, mais c’est trop tôt pour faire une prédiction sur son avenir à long terme. Ces choses dépendent du joueur, de l’entraîneur, de la direction... Rien ne peut être certifié en septembre pour juin/juillet pour tout deal ou club. Ce qui est sûr, c’est que c’est un prêt sec, donc le plan est que Xavi Simons retourne au PSG », a expliqué le spécialiste du mercato dans sa chronique pour Caught Offside.