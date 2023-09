Alors que Laurent Batlles était menacé, l'ASSE s'est imposé à Caen. Après la rencontre, plusieurs cadres de Sainté ont remis les choses au clair.

ASSE : Une victoire de prestige au meilleur des moments

Tous les signaux étaient au rouge avant la rencontre à Caen. Vendredi, à 24 heures du match, de terribles révélations ont vu le jour, où il était indiqué que le vestiaire stéphanois n'était pas vraiment motivé sur ce début de saison, et que certains cadres ne se gênaient pas pour critiquer Laurent Batlles et son staff. Face à la meilleure équipe de ce début de saison, l'enfer était promis à l'AS Saint-Etienne, mais c'est finalement tout le contraire qui a eu lieu sur la pelouse du stade Michel d'Ornano.

Soudés et conquérants, les Verts sont allés chercher une victoire de prestige en Normandie. Florian Tardieu a mis les siens sur de bons rails grâce à un pénalty transformé à la 30e minute, et Ibrahim Sissoko a scellé le sort du match en fin de rencontre (2-0, 88e). Malgré la réduction du score d'Alexandre Mendy qui n'en finit plus de marquer, l'ASSE est reparti avec les trois points, le meilleur moyen pour éteindre l'incendie qui prenait place en interne.

Soutien réitéré envers Laurent Batlles

Après la rencontre, plusieurs joueurs de l'ASSE sont montés au créneau pour remettre les choses au clair concernant leur relation avec Laurent Batlles. Parmi eux, Léo Pétrot. Le défenseur stéphanois s'est exprimé en zone mixte et a pris la défense de son coach, tout en éteignant les dernières rumeurs. "On a tous tout donné sur le terrain. On se serre les coudes, on travaille mais on ne s'enflamme pas. On est tous derrière le coach. Il peut se dire des choses, mais on est très soudés à l'intérieur du groupe."

Des déclarations qui devraient faire plaisir à Laurent Batlles, proche de prendre la porte avant cette rencontre face à Caen. Le prochain rendez-vous pour les Verts aura lieu samedi prochain à Concarneau, où il faudra confirmer le beau succès acquis en Normandie.