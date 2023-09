L'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, était très courtisé cet été. Il est revenu sur cette période avant de lâcher un indice de taille sur son avenir.

Mercato LOSC : Paulo Fonseca confirme des contacts avec l’OM et Al-Hilal

Le LOSC a vécu une soirée frustrante samedi dernier lors de son affrontement contre le Stade Rennais comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Malgré une avance de deux buts jusqu'à la 73e minute, les Dogues ont finalement été rattrapés par leurs adversaires bretons en toute fin de match, concédant le nul (2-2). Cette contre-performance est décevante pour le LOSC, d'autant plus que le club nordiste s'apprête à faire son entrée en lice en Ligue Europa Conférence ce mercredi soir contre l'Olimpija Ljubljana.

À noter que, malgré ce résultat décevant, le LOSC connaît un début de saison encourageant et occupe actuellement la 6e place en Ligue 1. Même si le mercato estival reste un sujet brûlant, notamment en raison du recrutement raté d'un attaquant supplémentaire, le club lillois aurait pu perdre son entraîneur Paulo Fonseca. Ce dernier était très courtisé pendant cette période des transferts.

Avant d'opter pour Marcelino comme remplaçant d'Igor Tudor, l'Olympique de Marseille avait également envisagé une collaboration avec le technicien portugais. De plus, Al-Hilal, le club de Neymar, avait également manifesté son intérêt pour Fonseca. Dans une interview accordée à O Jogo, Paulo Fonseca a confirmé ces contacts. « Je vais être très honnête, il y a eu des offres concrètes de la part des clubs que vous avez mentionnés (l'OM et Al-Hilal, ndlr) », a-t-il avoué.

La direction du LOSC s’est opposé à son départ

Même si Paulo Fonseca n’était pas insensible à l’idée de changer de club, la direction du LOSC a rapidement fermé la porte à un départ de son entraîneur. Le président Olivier Létang privilégie la stabilité de son club et ne souhaitait en aucun cas perdre son coach. « J’ai toujours privilégié la poursuite de ma carrière en Europe et dans les meilleurs championnats. C'est vrai qu'il y a eu une offre d'un club très intéressante avec d'autres aspirations en France. Mais Lille, dès le premier instant, a souligné sa position selon laquelle il était impossible que cela se produise », a-t-il indiqué.

De son côté, Paulo Fonseca compte respecter son contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOSC, même s’il reste très ambitieux pour la suite de sa carrière. « J'ai un contrat, je le respecte et je suis heureux. Mais je suis ambitieux et je veux jouer et me battre pour plus. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve », a-t-il ajouté. Il est donc peu probable de voir le Portugais prolonger son bail à Lille à l’issue de la saison en cours.