Remplaçant d’Igor Tudor cet été, Marcelino n'a plus le temps pour réussir avec l'OM. Pablo Longoria pourrait déjà être contraint de trouver un nouveau coach.

Mercato OM : Le discours de Marcelino ne passe pas à Marseille

Après le troisième nul de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, face à Toulouse (0-0) ce dimanche au stade Vélodrome, le gardien Pau Lopez s’est fendu d’une déclaration pour le moins surprenante au sujet de son nouvel entraîneur Marcelino. Selon l’international espagnol de 28 ans le discours de son compatriote ne passe pas au sein du vestiaire marseillais.

« Peut-être qu’il nous manque de mieux comprendre ce que nous demande le coach. Surtout défensivement, mais également offensivement », a notamment déclaré l’ancien gardien de but de l’AS Rome en zone mixte. Des propos qui inquiètent fortement certains anciens joueurs de l’OM, qui pensent déjà que Marcelino n’est peut-être pas l’homme de la situation.

Marcelino licencié avant la fin de saison ?

Nommé en juillet passé, Marcelino dispose d’un contrat jusqu’au 30 juin 2025. Mais le champion du monde 2018 et ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, Adil Rami, pense que l’ancien coach du FC Séville ne terminera pas la saison sur le banc du club phocéen. Le manque d’imagination de Marcelino ne rassurant personne sur la Canebière depuis le début de la saison.

« Je n’ai pas de conseils à lui donner, c’est un entraîneur à l’ancienne. Il a toujours fait ça avec ses compos, toute sa carrière. Il est à l’Olympique de Marseille, il est en France, il va falloir qu’il s’adapte. Je ne vois pas cet entraîneur rester jusqu’à la fin de la saison », a confié Adil Rami, dimanche soir sur Prime Vidéo, après le nul décevant de l’OM à domicile contre Toulouse.

Même son de cloche chez Éric Di Méco qui estime que le tacticien de 58 ans n’a plus trop les cartes en mains avec le calendrier à venir de l’OM, notamment l’Ajax Amsterdam en Europa League, ainsi que le PSG et l’AS Monaco en Ligue 1. « J’étais le premier à réclamer du temps pour Marcelino. Par contre là, problème : le calendrier. Tu te fais accrocher à l'Ajax et tu perds contre Paris, tu as déjà le feu à Monaco », a expliqué le consultant sportif dans le Super Moscato Show sur RMC. Pablo Longoria est déjà prévenu.