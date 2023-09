Alors que l'OM se retrouve désormais sans entraîneur, une icône de l'ASSE a proposé ses services pour devenir l'entraîneur de Marseille.

Mercato : Brandao propose ses services à l'OM

C'est une tempête sans précédent qui s'abat actuellement sur Marseille ce mardi. Après une réunion houleuse entre la direction et les groupes de supporters lundi soir, Marcelino, choqué par les menaces à l'encontre des dirigeants, a décidé de quitter l'OM. Jean-Pierre Papin devrait donc prendre place sur le banc, au moins pour le match de Ligue Europa prévu jeudi soir à Amsterdam. Mais certains noms sont déjà évoqués pour succéder à l'entraîneur espagnol.

Et ce mardi, une icône de l'ASSE, passé également par l'Olympique de Marseille, a proposé ses services à l'OM pour succéder à Marcelino sur le banc de touche. Via Twitter, Brandao a indiqué, avec humour, qu'il était disponible. "Je suis déjà prêt. Je connais très bien la Ligue 1 et j’ai déjà remporté 7 titres." Même si l'ancien attaquant brésilien est un joueur apprécié à Marseille, pas sûr que les supporters soient vraiment enclin à le voir débarquer sur le banc.

Brandao vainqueur de la Coupe de la Ligue avec l'ASSE

En plus de son histoire avec l'OM, Brandao a fait les beaux jours de l'ASSE pendant deux saisons. En 67 matchs disputés toutes compétitions confondues sous le maillot stéphanois, l'attaquant brésilien a inscrit 23 buts. Il a notamment marqué le but du titre en Coupe de la Ligue face au Stade Rennais le 20 avril 2013, offrant à Saint-Etienne son premier trophée depuis 32 ans. Après son passage à Sainté, Brandao est parti à Bastia, avant de rejoindre le Brésil et de terminer sa carrière en Grèce. Désormais, Brandao veut exercer le métier d'entraîneur, et a déjà passé les diplômes nécessaires au Brésil. Reste à savoir quel sera son tout premier challenge.