Au lendemain d’une réunion tendue entre les groupes de supporters et la direction, l’OM a publié un communiqué pour Pablo Longoria et ses collaborateurs.

OM : Pablo Longoria et Javier Ribalta se mettent en retrait

Au lendemain d’une rencontre houleuse avec des représentants de certains groupes de supporters, l’OM a publié un long communiqué pour faire le point sur la folle journée qui a prévalu au lendemain du match nul face à Toulouse. Dans son communiqué, le club francilien indique que ses dirigeants ne peuvent travailler dans une telle ambiance d'hostilité avec une frange des supporters.

« Le Directoire de l’OM ne peut accepter les menaces personnelles. Ses membres ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondées. Une relation basée sur l’intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le Directoire du club puisse continuer à s’investir pour la transformation de l’OM », écrit l’OM.

Selon les informations de RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, ainsi que ses plus proches collaborateurs au sein de la direction du club, notamment Javier Ribalta, directeur du football, Stéphane Tessier, directeur financier, et Pedro Iriondo, directeur du centre de formation, ont décidé ce mardi de se mettre en retrait. Les quatre dirigeants marseillais ne feront pas le déplacement à Amsterdam avec l'équipe première, pour affronter l'Ajax en Ligue Europa, jeudi. Une première décision avant une démission de Longoria et la direction de l’OM ?

Pablo Longoria n’exclut pas une démission de la présidence de l’OM

Dans son communiqué, l’OM met davantage l’accent sur la friction très violente qui a opposé les dirigeants aux leaders influents des différents groupes des Ultras pour justifier le retrait provisoire de Pablo Longoria et de ses proches. Pour l'instant, le président Longoria ne démissionne pas, mais le communiqué n'incite pas à l'optimisme quant à l'avenir à l'OM de l'ancien directeur sportif.

Toujours selon RMC, Pablo Longoria et ses trois collaborateurs se donnent un délai de réflexion pour décider s’ils quittent l’Olympique de Marseille ou non. Le futur de Marcelino reste également incertain. En effet, l’entraîneur espagnol pourrait démissionner si Longoria s’en va. La journée de mercredi s’annonce donc décisive sur la Canebière.