Un mois après l’ouverture officielle du mercato estival, l’ OM n’a enregistré qu’une seule recrue. Mais Javier Ribalta, le directeur du football du club marseillais, a tenu à rassurer les supporters.

Depuis le 30 juin passé, Alexis Sanchez n’est plus officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Si les dirigeants marseillais ne parviennent pas le convaincre de signer un nouveau contrat, l’ OM aura perdu un joueur d'expérience et un grand leader. Mais si l’international chilien venait à partir, le club phocéen serait prêt à attirer un joueur du même calibre lors de ce mercato estival afin de transmettre sa culture de la gagne à l'effectif de Marcelino, comme l'a laissé entendre Javier Ribalta.

Mercato OM : Javier Ribalta prêt à tenter le coup pour une autre star

En effet, profitant d’une interview accordée à la chaîne Youtube Les Réservistes, le collaborateur de Pablo Longoria, le président de l’OM, a annoncé la couleur pour la suite du mercato estival. Alors que pour le moment, l’Olympique de Marseille n’a enregistré que la signature de Geoffrey Kondogbia, Javier Ribalta assure que d’autres renforts vont arriver, y compris une autre star en cas de départ d’Alexis Sanchez.

« On cherche toujours à améliorer l’effectif. L’effectif est bon maintenant, mais pour l’améliorer, il faut recruter des grands, grands joueurs. Mais, aujourd’hui, le mercato a changé. Il y a l’Arabie saoudite, l’Angleterre... Ils ont beaucoup d’argent. Ce n’est pas aussi facile que dans le passé. C’est plus difficile, mais on doit être très attentif aux opportunités sur le marché. Je pense qu’on peut trouver des grands joueurs. On est en discussions avec des joueurs qui, je pense, ont un haut niveau », a déclaré le dirigeant marseillais.

En attendant de connaître l’identité de la star, qui pourrait débarquer sur la Canebière cet été, l’OM tente d’attirer le latéral gauche brésilien Renan Lodi (25 ans) pour remplacer Nuno Tavares, qui est retourné à Arsenal au terme de son prêt, et combler le départ de Sead Kolasinac à l’Atalanta Bergame. Prêté à Nottingham Forest la saison dernière, le défenseur de l’Atlético Madrid est évalué à 20 millions d’euros par ses dirigeants, à en croire le média Relevo.