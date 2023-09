Alors que l'OM traverse une grave crise depuis lundi soir et la réunion très tendue entre la direction et certains ultras, l’avenir de Marcelino se précise.

Mercato OM : La tendance est à un départ de Marcelino

Dans l'After Foot ce mardi sur RMC, le journaliste Florent Germain a expliqué que la tendance était à un départ de Marcelino et de son staff à l’Olympique de Marseille. Le technicien espagnol, qui liait son avenir à celui de son président Pablo Longoria, n'a pas supporté les propos menaçants tenus à l'encontre des dirigeants lundi lors d'une réunion avec les représentants de certains groupes de supporters.

Selon le média sportif, sauf renversement de situation, le successeur d’Igor Tudor et ses adjoints ne feront pas le déplacement à Amsterdam, où Valentin Rongier et ses coéquipiers défient l’Ajax, jeudi soir, en Ligue Europa. Alors qu’il a émis le souhait de démissionner, des négociations seraient déjà en cours pour acter cette séparation, qui n’est pas encore officielle. Reste maintenant à savoir si le futur de Marcelino reste toujours lié à celui de Longoria, qui a décidé de se mettre en retrait afin de prendre le temps de la réflexion.

Pablo Longoria et ses proches se mettent en retrait

Dans un communiqué officiel ce mardi, l'Olympique de Marseille n'a pas annoncé la moindre démission. Par contre, en répondant aux menaces exprimées par les leaders des groupes de supporters, la direction olympienne a haussé le ton.

« Le Directoire de l'OM croit en une relation transparente et régulière avec ses supporters, et tout le monde au club – joueurs, staff et direction – considère que les critiques font partie intégrante du rôle et de l'honneur de représenter l'OM sur et en dehors du terrain. En revanche, le Directoire de l'OM ne peut accepter les menaces personnelles. Ses membres ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondées. Une relation basée sur l'intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le Directoire du club puisse continuer à s'investir pour la transformation de l'OM », écrit lez club de la Canebière ce mardi soir.

De leur côté, Pablo Longoria, Javier Ribalta, directeur du football, Stéphane Tessier, directeur financier et Pedro Iriondo, directeur centre de formation, n’iront pas non plus à Amsterdam. lls restent marqués par les événements, éclats de voix et menaces de lundi soir. Un départ reste possible. Frank McCourt leur a demandé de ne pas prendre de décision précipitée lors des longs échanges qu’ils ont eu ce mardi. Ils se mettent en retrait et prennent et un délai de réflexion pour choisir s’ils partent ou restent.