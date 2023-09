C’est acté, Marcelino n'est plus l'entraîneur de l’OM cette saison. L’Espagnol a même pris une ferme décision afin de faciliter son départ de Marseille.

Crise à l’OM : Marcelino, une décision irrévocable

Le passage de Marcelino sur le banc de l'Olympique de Marseille est désormais terminé, même si aucune annonce officielle n’est encore tombée. Arrivé il y a moins de trois mois pour succéder à Igor Tudor, l'entraîneur espagnol n'a pas réussi à s'imposer durablement à l’OM. Cette décision intervient après une série de résultats décevants en ce début de saison et dans un contexte très tendu à l'OM ces dernières heures.

Le tournant a été la réunion houleuse entre les supporters et la direction du club phocéen, qui s'est tenue lundi soir à la Commanderie. Les propos tenus lors de cette réunion ont choqué Marcelino, qui avait déjà laissé planer l'idée d'un départ auprès de son vestiaire mardi. Finalement, moins de 24 heures plus tard, l’ancien coach de l’Athletic Bilbao a mis ses propos à exécution, en quittant le banc de l'OM de sa propre initiative.

Marcelino renonce à des indemnités de départ

RMC Sport et La Provence sont unanimes sur le sujet, Marcelino a décidé de s’en aller et sa décision est irrévocable. Le technicien espagnol a même pris une forte décision afin de vite oublier cette période grise à l’Olympique de Marseille. Selon plusieurs concordantes, Marcelino serait même prêt à renoncer à une partie de ses indemnités dans le but de faciliter son départ du club phocéen.

Quoi qu’il en soit, sa démission laisse l’OM dans une situation précaire, d'autant plus que le match contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa est imminent. L'OM devra rapidement trouver un nouvel entraîneur pour prendre en charge l'équipe première et tenter de stabiliser la situation, à la fois sur le plan sportif et institutionnel. Jacques Abardonado, qui fait partie du staff actuel de l’OM, est pressenti pour diriger les Olympiens jeudi soir contre l’Ajax en attendant l’arrivée d’un entraîneur plus expérimenté. Plusieurs noms circulent déjà dans ce sens. Le président Pablo Longoria est, lui aussi, incertain de poursuivre à son poste.