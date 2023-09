Choqué par la grogne des supporters, Marcelino a annoncé en interne sa démission de l’OM. Son successeur est déjà identifié à Marseille.

Mercato OM : Marcelino rend sa démission suite aux tensions avec les supporters

Un nouveau coup de tonnerre vient de retentir à l’Olympique de Marseille. Arrivé cet été à l’OM après la démission de son prédécesseur Igor Tudor, Marcelino aurait pris lui aussi la décision d’écourter son séjour dans la cité phocéenne. Cette décision intervient après une réunion tendue entre les dirigeants de l'OM et les groupes de supporters marseillais, au cours de laquelle les fans ont exigé le départ du président Pablo Longoria et de ses collaborateurs, en raison de plusieurs décisions contestées.

Les représentants des supporters reprochent à la direction de l'OM les départs de joueurs très appréciés, tels que Steve Mandanda, Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi, ainsi que la nomination de Marcelino et la non-prolongation d'Alexis Sanchez. Cette réunion ordinaire a rapidement dégénéré en menaces et pressions sur la direction du club phocéen, ce qui a fortement contrarié Marcelino.

Vexé par le mécontentement des supporters et l'atmosphère tendue qui règne désormais autour de l’OM, Marcelino aurait pris la décision de démissionner de son poste d’entraîneur. RMC Sport indique que le technicien espagnol a déjà informé ses joueurs de sa décision avant le déplacement à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa.

Jean-Pierre Papin assurera l’intérim à l’Olympique de Marseille

Si la démission de Marcelino est confirmée, l'OM devra rapidement trouver un remplaçant pour diriger l'équipe première. Selon la source, c'est Jean-Pierre Papin qui devrait assurer l'intérim sur le banc de l'Olympique de Marseille en attendant de nommer un nouvel entraîneur plus expérimenté.

Jean-Pierre Papin, ancien attaquant légendaire de l'OM et Ballon d'Or en 1991, est revenu au club en tant que conseiller de Pablo Longoria. Il n'a plus entraîné depuis son passage à Chartres en National 2, de 2020 à 2022, et son retour sur un banc de touche sera surveillé de très près. Quoi qu’il en soit, cette crise survient à un moment critique de la saison pour l'OM, car le calendrier de l'équipe s'annonce particulièrement difficile dans les prochaines semaines.

L’Olympique de Marseille fera ses débuts en Ligue Europa ce jeudi soir, suivi d'un déplacement au Parc des Princes dimanche pour affronter le PSG, puis d'un match à Monaco la semaine suivante. La direction marseillaise devra maintenant gérer cette situation compliquée et trouver rapidement une solution pour maintenir la stabilité et les performances de l'équipe.