Comme cela était pressenti, le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, est arrivé lundi à Marseille avec un important renfort dans ses valises.

Mercato OM : Marcelino débarque avec un important renfort dans son staff

L'Olympique de Marseille se prépare à un été très mouvementé. Après le départ soudain d'Igor Tudor, la direction du club s'est mise en quête de son successeur. Après de longues recherches, c’est finalement Marcelino qui a été choisi pour diriger l'équipe première de l’OM. L'entraîneur espagnol a atterri à Marseille lundi soir pour assurer ses nouvelles fonctions.

Présent dans la cité phocéenne, Marcelino va rencontrer ses nouveaux joueurs ce mardi avant de lancer sa préparation estivale. Le nouvel entraîneur de l’OM devra vite imposer son style de jeu en vue de relever les prochains défis qui l’attendent, comme les tours préliminaires de la Ligue des Champions prévus le 8 et 9 août prochain. En attendant, Marcelino n’est pas arrivé seul à Marseille. En plus de sa première recrue estivale, Geoffrey Kondogbia, le nouvel entraîneur marseillais a reçu un renfort inattendu.

Jacques Abardonado fait son retour à l'OM

Selon les informations dévoilées par L’Équipe, Jacques Abardonado, surnommé Pancho, sera bien présent dans le staff du coach espagnol. Le marseillais originaire de la Castellane est bien connu à l'OM pour avoir travaillé avec Jorge Sampaoli. Il aura pour mission d'accompagner Marcelino en tant que traducteur. L'entraîneur espagnol va donc suivre des cours de français afin de pouvoir s'exprimer le plus rapidement possible dans notre langue.

Rappelons que le président Pablo Longoria avait exprimé son souhait de voir le prochain entraîneur parler couramment le français. "C'est un plus de parler français. Je n'accepterai plus d'avoir un entraîneur jusqu'à la fin de la saison qui ne parle pas français", a-t-il déclaré lors de sa grande conférence de presse de fin de saison.

La décision de Marcelino d'apprendre le français démontre aussi son engagement à s'intégrer rapidement dans l'environnement marseillais et à se connecter avec les joueurs, le personnel et les supporters passionnés. Parler la langue locale facilitera la communication et favorisera une meilleure compréhension entre le coach et la communauté marseillaise. Pour le moment, les attentes sont élevées et les fans de l’OM espèrent que l'arrivée du nouvel entraîneur apportera un regain d'énergie et inspirera l'équipe à atteindre ses objectifs la saison prochaine.