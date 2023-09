Quelques heures après l'officialisation de son départ de l'OM, Marcelino est sorti du silence sur les réseaux sociaux pour justifier sa décision de partir.

Mercato OM : La situation instable du club n'a pas rassuré Marcelino

Nommé en juillet dernier en remplacement d’Igor Tudor, Marcelino n’aura passé que trois petits mois sur le banc de l’Olympique de Marseille. Au lendemain d’un triste match nul contre Toulouse et après une rencontre houleuse avec les représentants des groupes de supporters, le technicien espagnol a pris la résolution de démissionner de son poste d’entraîneur de l’OM. Dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’ancien coach de l’Athletic Bilbao a expliqué que la situation instable qui prévaut actuellement à Marseille ne lui permet pas de mener à bien le projet sportif pour lequel il a été nommé.

« Nous pensons qu'il a été porté atteinte ici au respect minimum dû à l'égard des personnes et professionnels qui dirigent le club, ceux-là mêmes qui nous ont accordé leur confiance et nous ont choisis pour diriger l'équipe. La situation instable d'aujourd'hui indique clairement que le projet sportif pour lequel nous avons été recrutés ne peut être mené à bien (…) Nous sommes arrivés à l'OM avec l'ambition de redonner à ce grand club la place qu'est la sienne en Europe », indique Marcelino dans son communiqué. Toujours selon le même communiqué, le retrait de Pablo Longoria et de son comité directeur a été l’autre raison du départ du tacticien de 58 ans.

Marcelino a lié son avenir à celui de Pablo Longoria

Pour Marcelino, « les volontés d'intimidation et les attaques individuelles dont le président et son comité directeur ont été la cible lundi, alors que le championnat n'en est qu'à sa 5ème journée, laissent augurer des lendemains incertains au cours desquels les conditions de travail ne sont pas les plus appropriées pour exercer notre profession avec sécurité et dans la normalité habituellement inhérente à un club de football. »

Proche de Pablo Longoria, l’ex-entraîneur de Valence assure également que « le retrait du président et de son comité directeur dû aux graves menaces, injures et calomnies qu'ils ont reçues, ajouté au climat de haute tension qui est arrivé dans ce laps de temps de deux mois, tout cela en dépit du professionnalisme et de l'implication du staff technique, font que notre maintien à l'OM devient impossible. »