Pour la 1ère journée de Ligue Europa face au Maccabi Haïfa, le Stade Rennais veut renouer avec la victoire. Découvrez la compo.

Stade Rennais : Rentrée européenne pour le SRFC

Huit mois après la terrible désillusion face au Shakhtar Donetsk, le Stade Rennais fait son grand retour en Europa League ce jeudi soir au Roazhon Park. L'effectif par rapport à l'an passé à quelque peu changé, et les ambitions sont également bien différentes. En recrutant des joueurs comme Enzo Le Fée, Ludovic Blas ou encore Nemanja Matic, le SRFC veut se donner les moyens d'aller loin cette saison en Europe. Premier obstacle à franchir : Le Maccabi Haïfa.

Si sur le papier les Rouge et Noir sont très nettement favoris, l'adversaire d'en face est un habitué des Coupes d'Europe, et plus particulièrement de la Ligue des Champions. Soutenus par plus de 600 supporters, les Israëliens ne feront pas le déplacement pour faire de la figuration, leur objectif sera de ramener quelque chose, et le SRFC devra sortir le grand jeu pour ne pas tomber dans le panneau.

Pas de Terrier dans le groupe, Kalimuendo toujours absent

Pour cette rencontre, Bruno Genesio sera encore privé de certains joueurs. Toujours pas prêt à reprendre la compétition, Martin Terrier ne figure pas dans le groupe rennais. Même son de cloche pour Arnaud Kalimuendo, pas remis de sa blessure à la cuisse. Une composition en 4-2-3-1 n'est pas à exclure, d'autant plus que les Rouge et Noir ont fait bonne impression dans ce système en fin de match face à Lille.

Cela permettrait notamment à Ludovic Blas de retrouver son poste de prédilection, derrière l'attaquant de pointe. En défense, la charnière Theate-Omari devrait être reconduite. Enfin, Fabian Rieder est pressenti pour démarrer aux côtés de Nemanja Matic, reléguant Enzo Le Fée sur le banc.

La compo probable du Stade Rennais

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : L. Assigon, W. Omari, A. Theate, J. Belocian

Milieux : B. Bourigeaud, N. Matic, Fabien Rieder, I. Salah

Attaquants : L. Blas, A. Gouiri