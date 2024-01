Après avoir tenté de recruter Hugo Ekitike en vain l'été dernier, Francfort revient à la charge pour le joueur du PSG, avec une offre alléchante.

Mercato PSG : Francfort revient à la charge pour Hugo Ekitike

Francfort est toujours à la quête d'un remplaçant pour Randal Kolo Muani, parti au Paris Saint-Germain depuis l'été dernier. Le club allemand avait déjà tenté d'attirer Hugo Ekitike l'été mais a échoué dans sa tentative. Le club allemand avait déjà formulé une offre de prêt avec option d'achat, mais le joueur avait refusé de partir, persuadé de pouvoir gagner sa place au PSG. La situation n'a malheureusement pas évolué pour le jeune attaquant au Paris Saint-Germain. Francfort entend en profiter en revenant à la charge en janvier 2024, avec une offre de plus de 20 millions d'euros pour recruter définitivement le joueur. Selon Foot Mercato, Hugo Ekitike serait plus ouvert à l'idée de rejoindre l'Allemagne, où il aurait plus de chances de jouer régulièrement et de progresser. Un an et demi après avoir rejoint le PSG contre 28,5 millions d'euros, il pourrait ainsi quitter le club de la capitale française.

Hugo Ekitike, partir pour se relancer

Avant de revenir à la charge pour Ekitike, le club allemand a déjà pisté Arnaud Kalimuendo pour enfin combler le vide laissé par Randal Kolo Muani. Sauf que Rennes ne s'est pas montré ouvert à une discussion pour un départ du joueur. Si Francfort arrive finalement à signer Hugo Ekitike, l'attaquant de 21 ans tiendrait l'opportunité de s'offrir une place de titulaire dans un club qui le désire. Plusieurs joueurs ont pu se développer et progresser au sein du club allemand ces dernières années, à l'image de Jovic, Kolo Muani ou encore André Silva.