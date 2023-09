Présent devant la presse ce jeudi, Fabio Grosso est déterminé à faire un résultat. Côté Stade Brestois, il faudra faire avec un forfait.

Brest-OL : Fabio Grosso a vu de bonnes choses

Sa toute première semaine en tant qu'entraîneur de l'OL est proche de s'achever. Arrivé lundi en tant que coach numéro 1, Fabio Grosso s'est rapidement mis au travail, conscient qu'il y avait du pain sur la planche pour remettre l'Olympique Lyonnais sur de bons rails. Son premier test se rapproche, avec un déplacement périlleux à Brest. En conférence de presse ce jeudi à 48 heures du match, l'ex-international italien estime que ses joueurs seront prêts après avoir bien travaillé ces derniers jours.

"Les joueurs ont été disponibles, j’ai vu de belles choses. On doit revoir ça en match samedi à Brest. On a des difficultés car les résultats ne sont pas bons. On met de côté ce qu’il s’est passé avant. On va jouer une équipe en forme qui jouera à la maison. On sait qu’on a les qualités pour faire un gros match." La tâche ne sera pas simple pour les Gones, mais en face, le SB29 n'aura pas tout son effectif à disposition.

Mathias Pereira Lage ménagé face à l'OL

Pas totalement remis de sa blessure aux ischios, Mathias Pereira Lage sera préservé par son entraîneur, sauf en cas de grosse hécatombe selon les dires d'Eric Roy. "Sauf hécatombe à son poste avant le match, il ne postulera pas." Une mauvaise nouvelle pour les Bretons, qui pourront toutefois compter sur le reste de l'effectif. 2e du championnat, le Stade Brestois réalise un incroyable début de saison, et voudra confirmer face aux Lyonnais à domicile. Un succès pourrait permettre au SB29 de prendre la tête du championnat en cas de faux pas monégasque face à l'OGC Nice.