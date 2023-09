Le Stade Rennais a lancé sa campagne en Ligue Europa en s’offrant le Maccabi Haïfa. Après le match, Bruno Genesio a fixé une nouvelle exigence à ses joueurs.

Le Stade Rennais frappe fort contre le Maccabi Haïfa

Le Stade Rennais entame sa sixième campagne européenne de manière spectaculaire en recevant le Maccabi Haïfa au Roazhon Park. Sous la direction de Bruno Genesio, les joueurs rennais ont prouvé pour leur match d’ouverture qu’ils ont des des ambitions élevées en Ligue Europa. À domicile, les Bretons n’ont jamais tremblé face aux Israéliens ce jeudi soir pour leur premier match dans cette compétition. Face au Maccabi Haïfa, le SRFC a déroulé et a proposé un très beau spectacle au public du Roazhon Park. Vainqueur 3 buts à 0, grâce à des réalisations de Ludovic Blas (1ere), Adrien Truffert (31e) et de Bertug Yildirim, le Stade Rennais a fait plaisir à son entraîneur Bruno Genesio, qui n’a pas caché sa joie au terme de la rencontre.

Bruno Genesio : « on doit être capable de proposer la même chose régulièrement »

Au coup de sifflet final de l’arbitre du match entre le Stade Rennais et le Maccabi Haïfa, Bruno Genesio s'est satisfait de la copie rendue par ses hommes. Le coach rennais attend désormais que son équipe reproduise cette prestation de ce jeudi soir en championnat, là où les résultats peinent à convaincre.

« Je suis heureux, surtout de revoir du jeu plutôt plaisant et l’attitude que l’on a eue du début jusqu’à la fin (…) Je trouve que l’on avait un peu perdu cette faculté à tenter des choses parfois difficiles. Je veux féliciter mes joueurs, car ils ont su se remettre très vite la tête à l’endroit (…) Maintenant, on va refermer cette parenthèse, on doit être capable de proposer la même chose très régulièrement en championnat », a lancé le technicien breton. Avec cette belle victoire, le Stade Rennais prend la tête de son Groupe F grâce à une meilleure différence de buts que le Panathinaïkos. Rendez-vous dans deux semaines à Villarreal.