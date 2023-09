Après sa victoire à Caen, l'ASSE veut confirmer à Concarneau samedi, et son adversaire se montre déjà très craintif envers Saint-Etienne.

ASSE : Le capitaine de Concarneau se méfie de Saint-Etienne

En ayant décroché sa première victoire de son histoire en Ligue 2, l'US Concarneau aborde de la meilleure des manière la réception de l'ASSE prévue samedi en Bretagne. Pour autant, les Thonniers ne sont pas favoris sur le papier, et ils en ont bien conscience, à commencer par le capitaine de cette équipe, Guillaume Jannez. Présent jeudi en conférence de presse, le jeune défenseur concarnois a avoué que c'était un gros morceau du championnat qui allait se présenter face à l'USC samedi.

"Saint-Étienne est un gros du championnat. Je pense que sur les cinq premiers matchs, on en a déjà affronté beaucoup de gros du championnat, que ce soit les Girondins de Bordeaux, le Paris Football Club, le Sporting Club de Bastia ou le Stade Malherbe de Caen. Ce sont tout de même des équipes qui prétendent, à peu près toutes à jouer le haut du classement. C'en est encore une qui se présente à nous."

L'ASSE déterminée à s'imposer

De son côté, l'ASSE compte bien confirmer la crainte ressentie par son adversaire du week-end. Victorieux à Caen, les Verts ont fait une belle opération comptable, et veulent désormais entamer une série pour rattraper le retard accumulé en début de saison suite à de mauvais résultats. le climat autour du club, très tendu la semaine dernière, commence peu à peu à s'apaiser, et un nouveau succès mettrait sans doute un point final aux dernières rumeurs concernant Laurent Batlles et certains de ses cadres. L'entraîneur stéphanois aura la chance de pouvoir compter sur un groupe quasi au complet puisque hormis Boubacar Fall et Ibrahima Wadji, tout le reste de l'effectif est présent.