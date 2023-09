À 48 heures du choc face à l’OM, en clôture de la 6e journée de Ligue 1, Luis Enrique, le coach du PSG, a reçu une grande nouvelle concernant son effectif.

PSG : Presnel Kimpembe a retouché le ballon !

Blessé depuis le mois de février dernier, lors d'un Classique contre l'Olympique de Marseille, Presnel Kimpembe souffrait d’une rupture du tendon d'Achille et a dû passer sur le billard pour subir une opération depuis. Depuis le début de la saison, le défenseur central parisien n’a toujours pas disputé la moindre rencontre, alternant les séances en salle, les soins et la course aux fois par jour. Ce vendredi, à deux jours de son choc avec l’OM, le club de la capitale française a communiqué, via ses réseaux sociaux, sur l’état de santé de Presnel Kimpembe.

D’après le PSG, le champion du monde 2018 a effectué un entraînement avec ballon aujourd'hui et continue son protocole de reprise. « Dans le cadre de son protocole de reprise, Presnel Kimpembe a effectué un entraînement avec ballon ce jour », écrit le Paris SG sur ses réseaux sociaux. Logiquement, Kimpembe devrait revenir bientôt aux entraînements collectifs avant de faire son grand retour à la compétition avec une rude concurrence.

Kimpembe face à la concurrence de Skriniar et Hernandez

En effet, Presnel Kimpembe devra faire face à une rude concurrence cette saison au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre a signé cet été Milan Skriniar et Lucas Hernandez tandis que Marquinhos, après avoir été mis sur le banc lors de la première journée, a retrouvé sa place de titulaire dans la charnière centrale des Rouge et Bleu. Kimpembe devra donc batailler pour convaincre Luis Enrique, qui ne se gênera pas de le mettre sur le banc des remplaçants si ses rendements à l’entraînement se sont pas satisfaisants.