À quelques heures du premier Classique de la saison face à l’OM, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a dévoilé les nouvelles ambitions de son club.

Nasser Al-Khelaïfi : « La Ligue des champions n’est pas du tout une obsession »

Le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, à 20h45, en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Après un succès éclatant glané contre le Borussia Dortmund (2-0), mardi passé, lors de la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique auront à cœur de confirmer face à l’Olympique de Marseillais. Présent auprès de ses joueurs ce samedi au Campus PSG de Poissy, le décideur qatari a été interrogé par plusieurs médias, notamment sur la Ligue des Champions.

« La Ligue des champions n’est pas du tout une obsession, c’est fini. Nous sommes en train de construire une nouvelle identité, notre propre style, nos propres principes de jeu, un jeu offensif et une nouvelle culture. C’est ce que nous voulons, et les résultats suivront. Nous voulons que nos joueurs prennent du plaisir à jouer, que notre staff prenne du plaisir à entraîner et que nos supporters prennent du plaisir à regarder », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi. En ce début de saison, le Paris Saint-Germain bel et bien différent. La direction parisienne accorde une grande confiance à son entraîneur Luis Enrique, qui est le véritable patron du sportif. Poursuivant, le dirigeant qatari a pris la défense de la Ligue 1.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi défend la Ligue 1

Même si Nasser Al-Khelaïfi espère bien évidemment que le Paris Saint-Germain ira loin en Ligue des Champions, le président de l’Association des Clubs Européens (ECA) pense que la Ligue 1 ne doit pas être négligée. « Je pense que ces deux dernières années, elle (la Ligue 1) s'est améliorée à 100 %. Les gens parlent parfois du championnat de France de manière négative, mais pas de manière juste.

Le championnat de France n'est pas un championnat facile. Les gens pensent que c'est facile et quand ils viennent ici, ils voient que c'est un championnat difficile. La clé du succès de la Ligue 1 est de conserver les talents locaux et de penser davantage à l'international, et pas seulement au niveau national. C'est ainsi que les championnats se développent », a expliqué Al-Khelaïfi.