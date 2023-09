Suite à son carton jaune reçu dimanche face à Toulouse, un taulier du RCL est d'ores et déjà forfait pour le derby face au LOSC.

RC Lens : Face à Toulouse, le RCL tient sa première victoire de la saison

Le scénario vécu face à Metz le week-end dernier a bien failli se reproduire dimanche à Bollaert face à Toulouse. Mais cette fois-ci, le RC Lens est parvenu à inverser la tendance dans un match qui était mal embarqué. À la 33e minute, Cesar Gelabert est venu refroidir la chaude atmosphère de l'enceinte lensoise, malgré une nette domination des Sang et Or tout au long de la rencontre. La réaction arrive rapidement, avec Wesley Saïd qui remet son équipe dans la partie juste avant la pause.

En seconde période, le RCL pousse, mais ne trouve pas la faille. Finalement, c'est Morgan Guilavogui qui s'offre son deuxième but sous les couleurs lensoises, et qui donne la victoire à son équipe à la 84e minute. Les hommes de Franck Haise décrochent leur tout premier succès de la saison, et reviennent à deux points du Téfécé, premier non relégable.

Averti, Jonathan Gradit sera suspendu face au LOSC

Gros coup dur pour le RC Lens et Franck Haise. Ayant écopé d'un carton jaune dimanche face à Toulouse, Jonathan Gradit ne pourra pas disputer le derby du Nord le 8 octobre prochain face au LOSC à Bollaert. Suite à une accumulation de carton jaune reçu en l'espace de 10 matchs, il est automatiquement suspendu. Son caoch devra donc trouver une alternative pour essayer de contenir les assauts lillois et de sortir victorieux de ce derby qui s'annonce déjà bouillant entre les deux rivaux du Nord-Pas-de-Calais.