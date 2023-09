Prêté cet été par le PSG sans aucune option d’achat, Xavi Simons donne déjà des envies aux dirigeants du RB Leipzig. Le club allemand insiste pour le joueur.

Mercato PSG : Xavi Simons a déjà conquis le RB Leipzig

Rayonnant au PSV la saison dernière, Xavi Simons a été rapatrié par le Paris Saint-Germain avant d’être prêté dans la foulée au RB Leipzig pour douze mois. Et il n’a pas eu besoin de plusieurs matchs avant de convaincre en Bundesliga. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, le milieu offensif de 20 ans brille sous ses nouvelles couleurs avec notamment trois buts et cinq passes décisives en seulement cinq matchs de championnat. Véritable pièce maîtresse de l’effectif de Marco Rose, le jeune international néerlandais pourrait faire l’objet de nouvelles discussions entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Leipzig au terme de la saison.

« On espère le garder, bien sûr. S’il se sent à l’aise avec nous et qu’il sent qu’on est le bon club au bon moment pour lui, on en parlera. On peut supposer que les garçons prennent leurs propres décisions. Il a consciemment choisi Leipzig comme nouvelle étape dans sa carrière. Peut-être qu’il suivra l’exemple de Dani Olmo, qui évolue maintenant dans un rôle de leader avec nous », a récemment déclaré le technicien allemand. Une volonté confirmée avec un membre de la direction du club de Leipzig.

Leipzig veut prolonger l’aventure de Xavi Simons

Prêté sans option d’achat en juillet dernier, Xavi Simons est supposé retourner au Paris Saint-Germain à l’issue de l’exercice en cours. Mais les dirigeants du RB Leipzig ne l’entendent pas forcément de cette oreille et voient déjà beaucoup plus loin pour le milieu offensif formé au FC Barcelone. « Bien sûr, nous avons l’intention de prolonger son prêt dans le meilleur des cas. Nous allons essayer de faire en sorte qu’il reste avec nous à l’été 2024 », a confié le directeur sportif de l’actuel 4e de Bundesliga, Max Eberl, dans les colonnes du magazine spécialisé Kicker. « Il est très actif, très accrocheur, rapide et très intelligent dans le jeu. Un package complet qui s’adapte très bien au RB Leipzig », ajoute le dirigeant allemand. Reste maintenant à savoir si le Paris SG sera d’accord de céder définitivement Xavi Simons, dont le contrat expire en juin 2027.