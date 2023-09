La direction de l’OM veut du lourd pour succéder à Marcelino cette saison. Et le grand favori pour occuper ce poste est désormais connu.

Mercato OM : Christophe Galtier, le grand favori pour succéder à Marcelino

Marcelino n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Arrivé sur le banc de l’OM en juillet dernier pour remplacer Igor Tudor, le technicien espagnol de 58 ans n’a pas résisté à la pression des supporters et les « menaces » proférées contre la direction du club phocéen. Sa démission oblige alors la direction de l’OM à vite trouver son successeur. D’autant plus que la déroute subie face au PSG dimanche soir a semble-t-il fragilisé l’intérim de Jacques Abardonado.

La direction de l’OM s’est ainsi mis en quête du digne successeur de Marcelino et a identifié sa cible prioritaire pour occuper ce poste. Il s’agit de Christophe Galtier. Comme l’indique La Minute OM, l’entraîneur marseillais est le grand favori des dirigeants phocéens pour prendre la suite de Marcelino. Les négociations sont déjà en cours entre les différentes parties afin de parvenir à un accord.

Évincé du Paris Saint-Germain au terme de la saison, Christophe Galtier est donc bien parti pour retrouver la Ligue 1 rapidement. Il est à présent en haut de la short-lest de l’OM, devançant même Jaime Pacheco, Roberto Donadoni, Ruud Van Nistelrooy ou encore Julen Lopetegui. L’ancien entraîneur du PSG est d’ailleurs très apprécié par les hautes sphères de l’OM.

Christophe Galtier hésite à rejoindre l’Olympique de Marseille

Le président Pablo Longoria n’est pas insensible à son profil et l’a déjà contacté pour lui proposer les rênes de l’équipe première. Conscient de sa capacité à s’adapter rapidement au contexte difficile de l’OM, le dirigeant espagnol serait aussi séduit par la perspective d’embaucher un coach français qui connaît parfaitement la Ligue 1. Christophe Galtier semble donc correspondre parfaitement aux besoins de l’OM.

Néanmoins, la crise qui secoue actuellement l’Olympique de Marseille et la crainte d'un accueil hostile en raison de son récent passage chez le rival parisien sème le doute chez l’ancien entraîneur du PSG. Ce dernier hésite jusqu’ici à répondre favorablement aux avances marseillaises. De plus, Christophe Galtier dispose déjà d’une belle offre en provenance du Qatar. Reste à savoir quelle sera sa décision finale…