Sorti à la 30e minute du choc contre l'OM dimanche soir, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, a envoyé des messages à certains de ses coéquipiers.

PSG : Kylian Mbappé félicite Kolo Muani et Gonçalo Ramos !

Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, a distribué les bons points à plusieurs de ses coéquipiers, dont les buteurs Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, après la large victoire contre l’Olympique de Marseille (4-0), dimanche soir, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Absent lors de la célébration avec les supporters, étant resté dans les vestiaires pour recevoir des soins à la cheville gauche, l’international français de 24 ans a tenu à envoyer un message fort à ses coéquipiers Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, auteurs de leurs premiers buts avec le PSG durant cette rencontre. Sur sa story Instagram, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu a notamment écrit : « LIBÉRATION… Félicitations aux goléadors pour vos premiers buts. On espère en voir beaucoup d’autres », le tout accompagné du tag de ses deux coéquipiers. Et il ne s’est pas arrêté là.

Mbappé encense Hakimi , « le meilleur latéral droit du monde »

Auteur d’un somptueux coup franc direct marqué, malgré les départs de Lionel Messi et Neymar Jr, Achraf Hakimi a reçu les louanges de son ami Kylian Mbappé. Sur Instagram, le numéro 7 du club de la capitale s'est montré très heureux pour ce beau but inscrit par l’arrière droit marocain de 24 ans. « Meilleur latéral droit du monde, tu sais... », a écrit le capitaine de l’équipe de France, accompagné d'une couronne et de la vidéo du bijou de l’ancien défenseur de l’Inter Miami, déjà buteur à trois reprises dans ce début de saison.

Kylian Mbappé pourrait retrouver ses partenaires assez rapidement puisque sa blessure n’inspirait pas trop d’inquiétude dimanche. « Ce n'est pas un problème trop sérieux, mais il y avait de la douleur et c'était difficile pour lui de jouer. C'était plus intelligent de sortir du terrain. Mais rien de grave, ça va bien », a expliqué son entraîneur Luis Enrique sur Prime Vidéo Sport.